Kartoffeln in allen Variationen genießen

Zur Unterstützung der Fußballer veranstaltet der Förderverein für den Fußballsport Lauchheim jedes Jahr eine kulinarische Meile auf dem Marktplatz. Dort dreht sich alles um die leckere Kartoffelknolle. Hunderte von Besuchern nahmen die Einladung gerne an und schlemmten.

Kaum zu glauben, was man aus Kartoffeln so alles machen kann. Gekocht, gestampft, gerieben ist die leckere Knolle nicht nur was fürs Auge, sondern schmeckt auch noch richtig toll. Die Rezepte waren schwäbisch-deftig und reichten von der Kartoffelsuppe über Schupfnudeln und Kartoffelpuffer bis hin zum hausgemachten Kartoffelsalat, der jeden Leberkäs’ zum Genuss macht.

„Unser Fest wird von Jahr zu Jahr beliebter. Die Gäste lieben die Vielfalt an Kartoffelgerichten. Kartoffeln sind genug da, aber am Ende sind immer ein paar Gerichte nicht mehr auf der Speisekarte, weil sie so beliebt sind“, sagt der Vorstand des Fördervereins, Martin Schmidt. Das Kartoffelfest in Lauchheim begann wieder frühmorgens mit einem Frühschoppen auf dem Marktplatz und ging bis in den späten Abend hinein. Übrigens: Reichlich Kaffee und Kuchen gab es auch – ganz ohne Kartoffeln.