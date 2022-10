Kapfenburg: Wie eine Eventlocation nachhaltig werden kann

Nachhaltig muszieren, feiern und tagen – geht das überhaupt? Und was können und müssen Eventlocations tun, um Konzerte, Hochzeiten und andere Veranstaltungen möglichst nachhaltig durchzuführen? Die Stiftung Schloss Kapfenburg hat sich der Herausforderung gestellt. Denn Lisa Jäger von der Hochschule Aalen hat im Rahmen ihrer Masterarbeit die Einrichtung unter die Lupe genommen.

„Ganzheitliche Bewertung und Konzeption von Events – Sicherheit, Nachhaltigkeit & Wirtschaftlichkeit" lautet ihr Titel, betreut wurde sie dabei von Professor Dr. Ulrich Holzbaur, Ansprechpartnerin bei der Stiftung war Franziska Groß. Ein parallel zur Abschlussarbeit entstandener Leitfaden zeigt nicht nur auf, dass die Musikschulakademie auf einem guten Weg ist, er gibt auch anderen Veranstaltenden und Besuchenden Anregungen, was sie selbst zur aktiven Förderung von Nachhaltigkeit tun können. Der Klimawandel ist eine der größten und schwierigsten Herausforderungen für unsere heutige Gesellschaft. Landrat Dr. Joachim Bläse im Vorwort des Leitfadens. Um das 21. Jahrhundert so zu gestalten, dass heutige und zukünftige Generationen ihre materiellen und kulturellen Bedürfnisse befriedigen können, benötigt die Gesellschaft die richtigen Strategien. Dies gilt für Ressourcenschonung und Umweltschutz, für wirtschaftliche Auswirkungen und Wertschöpfung, aber auch für soziale Gerechtigkeit und den Erhalt der menschlichen Kultur und Sicherheit. Zukunftsgerichtete Strategien und zielgerichtete Maßnahmen müssen all diese Aspekte einschließen. Auf globaler Ebene wurden bereits 17 Zielen für nachhaltige Entwicklungen vereinbart, die bis 2030 die richtigen Weichen stellen und den Weg für gelebte Nachhaltigkeit ebnen sollen. Wenn sie das nicht tun, ist es womöglich zu spät. Genau unter diesem Gesichtspunkt hat Lisa Jäger ein internes Nachhaltigkeitsanalyse-Tool für Schloss Kapfenburg geschaffen. Es soll dem Stiftungsteam helfen, sein Handeln nachhaltig zu verbessern und anderen Anregungen für Nachhaltigkeit in ihrem (Lebens)Bereich geben. Die Verbindung von Eventmanagement und Nachhaltigkeit umfasst dabei zwei Bereiche. Zum einen sollte Nachhaltigkeit bei der Planung und Durchführung von Veranstaltungen berücksichtigt, zum anderen die Besuchenden auf die Thematik aufmerksam gemacht werden. Im besten Fall werden sie sensibilisiert, selbst nachhaltiger zu handeln – bei Veranstaltungen und im privaten Bereich.

„Nachhaltigkeit ist ein Schlüsselwort für viele Bewegungen im 21. Jahrhundert. Was dies aber konkret in unserem Leben bedeutet und welches Ringen im richtigen Umgang von Energie, Ressourcen und Sprache damit verbunden ist, oft noch sehr unscharf", so Akademiedirektor Moritz von Woellwarth. "Ich bin Lisa Jäger sehr dankbar, dass sie sich die Mühe gemacht hat, unsere momentane Struktur einmal systematisch zu durchleuchten und uns Anregungen zu geben." Als größter Schwachpunkt hat sich dabei die Lage der ehemaligen Deutschordensfeste herausgestellt –idyllisch inmitten der Natur gelegen, aber mit öffentlichen Verkehrsmitteln nur schwer zu erreichen. Vom Bahnhof Lauchheim ist man zwar nur anderthalb Kilometer entfernt, aber der steile Anstieg eine Herausforderung. Um neue Anreize und Möglichkeiten zu schaffen, hat die Stiftung bereits erste Schritte unternommen. So ist sie seit September Partner von bwegtPLUS, einem Programm rund um Nachhaltigkeit und Klima im Land. Gäste, die mit einem Ticket im bwtarif anreisen, erhalten ermäßigten Eintritt für Konzerte und Schlossführungen. Zudem führt die Stiftung Gespräche mit weiteren möglichen Partnern, die unter anderem das Angebot von Shuttlebussen beim Festival ermöglichen sollen. Denn die Emissionen bei der Anreise sind ein entscheidender Faktor für die negativen Umweltauswirkungen der Veranstaltung. So kommen beim durchschnittlichen Anreiseweg von 30 Kilometern ganze 33 Kilogramm Co2 zusammen – pro Auto. Schon die Bildung von Fahrtgemeinschaften kann einen erheblichen Unterschied machen. Überhaupt fängt Nachhaltigkeit oft im Kleinen an. Sei es das Kaugummipapier in einem Mülleimer zu entsorgen, die Verwendung umweltschonender Seife, die Rollstuhlrampe oder die Kartoffeln vom regionalen Bauernhof, viele Mosaike ergeben schließlich das große Ganze. Und das kann viel bewirken – bei Veranstaltungen und im Alltag.