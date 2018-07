Kapfenburg-Festival eröffnet

Gaukler empfangen die Besucher auf Schloss Kapfenburg, während sie sich in Richtung Schlosshof aufmachen. Dunkle Wolken hängen wie ein Teppich über dem Festivalort von in situ 19 - Carmina Burana. Die Luft ist schwül und drückend - ein Gewitter liegt in der Luft. „Laut Wetter-App zieht das vorbei“, sagt ein Mann zu der Gruppe, bei der er steht.

Auch die Vorgruppe kündigt unheilvolles Wetter an, während sie irischen und zum Teil schottischen Folk-Rock in den Schlosshof von der Bühne spülen. Paddy goes to Holyhead aus Darmstadt bringen alte Volkslieder wie „Tell me Ma“ und „Dirty old Town“. „Wir haben extra Platz zum Tanzen gelassen. Bevor es anfängt zu regnen“, sagt Frontmann Paddy Schmidt. Eine böse Vorankündigung?

Der Himmel zieht sich zu, der Wind frischt auf. Haare wehen an allen Biertischen. Der Regen, er kündigt sich an. Doch auch bei den Zuschauern herrscht Gewissheit. „Das zieht vorbei. Das hatten wir schon oft“, sagt einer der Gäste mit fachmännischem und hoffendem Blick nach oben. Sollte er sich aber doch öffnen, der Himmel über Schloss Kapfenburg, gibt es Rettung. Das verspricht Akademiendirektor Erich Hacker.

„Es gibt trockene Plätze für alle - im Fall der Fälle“, so Hacker, der neben Landrat Klaus Pavel auf der Bühne steht. Und ein weiteres Versprechen hat er: „Das Feuerwerk von Feuerwerkweltmeister Jochen Berner mit 220 Schuss wird es geben. Ob es hagelt, schneit oder sonst etwas passiert.“ Mit Applaus belohnen der vollbesetzte Schlosshof die nächste Ankündigung. Der Betrag für das Feuerwerk werde immer derselbe bleiben. Das sei so mit Berner beschlossen worden.

Bevor Karl Orff mit seiner weltberühmten Carmina Burana die Zuschauer bewegt, bringen Paddy goes to Holyhead noch alkoholgeschwängerte Stimmung und einen Welthit. Billy Joel’s Piano Man weht gemeinsam mit dem Wind über Lauchheim. Allerdings etwas anders. „Sing us a Song, you’re the Whiskyman. We are all in the mood for a Single Malt“.