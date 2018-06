Junge Virtuosinnen

Schon seit ihrer Kindheit liegt Mona Weingart und Marie Humburger die Musik im Blut. Im aktuellen Konzertprojekt der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg sind die beiden jungen Frauen aus der Region als Solistinnen am Saxophon, beziehungsweise dem Akkordeon zu hören.

Bei der Jungen Philharmonie waren beide im Jahr 2014 zum ersten Mal dabei. Beim Sommerprojekt haben sie bei Schostakowitsch` Jazz Suite 2 zum ersten Mal mitgespielt.

Mona Weingarts Faszination für das Akkordeon wurde ihr quasi in die Wiege gelegt. „Meine Mama spielt schon ihr Leben lang Akkordeon. Das hat mich schon von klein auf fasziniert“, so die 19-Jährige. Nachdem sie etwa zwei Jahre lang Melodika gespielt hat, hat sie mit bereits mit sechs Jahren angefangen, Akkordeon zu spielen.

Die Abtsgmünderin hat schon mehrmals am Landesmusiktag teilgenommen. Für Akkordeon hat sie das Prädikat „hervorragend“ und einen ersten Preis erreicht. Auch bei Jugend musiziert konnte sie erste Preise auf Landes- und Bundesebene erzielen. Beim internationalen Akkordeonfestival in Innsbruck hat sie den zweiten Preis in der Kategorie Höchststufe erreicht.

Viele Preise und Auszeichnungen

„Ein Akkordeon kann ein ganzes Orchester ersetzen“, erklärt die Abtsgmünderin. Denn neben der Melodie könne man auch Bass und Akkorde spielen. Zudem seien viele unterschiedliche Stilrichtungen möglich. Gerne mag sie französische Musik, aber auch Tangos und zeitgenössische Musik wie Ole Schmidts Symphonic Fantasy und Allegro, in dem sie als Solistin in der aktuellen Konzertreihe zu hören sein wird.

Auch beruflich soll es für die 19-jährige musikalisch weiter gehen: Nach ihrem Abitur am Ellwanger Peutinger-Gymnasium im vergangenen Jahr möchte sie zum Wintersemester gymnasiales Lehramt mit Haupfach Klavier und Gesang studieren.

Marie Humburger aus Aalen spielt Saxophon seit sie 10 Jahre alt ist. Neben ihrem Unterricht an der Musikschule Aalen bei Daniela Müller studiert sie seit dem Wintersemester an der Würzburger Musikhochschule. Nachdem sie als Kind Blockflöte und Klavier gespielt hat, wollte sie danach ein Blasinstrument lernen. „Erst wollte ich Trompete spielen, aber als ich das Saxophon ausprobiert habe, hat mir das sehr gut gefallen und bin ich dabei geblieben“, so die 18-Jährige.

Wie Mona Weingart hat sie schon zahlreiche Preise und Auszeichungen gewonnen. So war sie seit 2014 war durchgehend bei Jugend musiziert dabei und Preise auf Landes- und Bundesebene gewonnen. In dieses Jahr konnte sie den ersten Bundespreis im Saxophon solo erreichen.

Nachdem Abitur wird Musik studiert

Am Saxophon gefällt ihr vor allem, dass dieses Instrument so viele Klangfarben hat. „Ein Saxophon kann auch klingen wie eine Oboe oder ein Cello“, erklärt sie. Zudem könne man viele unterschiedliche Musikstile damit interpretieren. Am liebsten spielt sie klassische Musik, gerne aber auch neue Musik. In der aktuellen Konzertreihe wird sie als Solistin Alexander Glasunows Saxophonkonzert Op. 109 zum Besten geben. Im Moment besucht Marie Humburger noch die Freie Waldorfschule in Aalen. Nach dem Abitur möchte sie dann Musik studieren. Das Instrument ist klar: Saxophon.