Junge Philharmonie spielt Konzerte in Aalen, Schwäbisch Gmünd und Heidenheim

Voller Freude und mit großem Engagement absolviert derzeit die Junge Philharmonie Ostwürttemberg (JPO) auf Schloss Kapfenburg ihr Sommerprojekt 2022. Zum Abschluss stehen am 10. September in der Stadthalle in Aalen, am 16. September im Stadtgarten in Schwäbisch Gmünd und am 18. September in der Waldorfschule in Heidenheim jeweils um 20 Uhr drei Konzerte auf dem Programm, das unter dem Titel „Sommernachtstraum und Romantik pur aus verschiedenen Ländern“ erlesene Musikstücke bietet.

Bei einem Pressegespräch auf Schloss Kapfenburg informierten Vorstand Landrat Joachim Bläse, die beiden Geschäftsführer Moritz von Woellwarth und Ines Mangold-Walter, Dirigent Uwe Renz und einige Orchestermitglieder über den Stand der Dinge. „Die JPO vermittelt Optimismus und ein gutes Gefühl“, unterstrich Bläse. Es mache einfach Spaß wie sich junge begabte Musiktalente in diesem Orchester engagieren. Wie von Moritz von Woellwarth zu erfahren war, laufen die Proben bereits seit letzten Donnerstag täglich von 9.30 bis 21 Uhr und gehen noch bis zum Freitag dieser Woche.

Dirigent Uwe Renz verriete, dass unter den 60 jungen Musikerinnen und Musikern eine gute Stimmung herrsche und dass neben der harten Probenarbeit auch der Spaß nicht zu kurz komme. Die neuen Musiker seien gut integriert, so auch ein 13-jähriger, der als Hornspieler mit dabei sei.

Der Dirigent betonte, dass nicht von ihm alleine, sondern in Zusammenarbeit mit dem Orchestermanagement die Stückauswahl getroffen worden sei. „Ich spiele dann die ausgewählten Kompositionen zunächst auf dem Klavier“, plauderte Renz aus dem Nähkästchen.

Auch bei ihm ist die Vorfreude auf die drei Konzerte mit einem überaus anspruchsvollen musikalischen Programm deutlich zu spüren.

Das erste Stück, Felix Mendelssohns Bartholdys dramatische Ouvertüre „zu „Ruy Blas“, steckt voller Energie und Virtuosität. Vor allem das rasante Tempo ist hier eine Herausforderung für das Orchester. Einen ganz anderen, von der Stimmung getragenen Charakter haben dann die Stücke „Eine Steppenskizze aus Mittelasien“ von Alexander Borodin und das „Intermezzo“ aus Cavalleria rusticana von Pietro Mascagni. „Hier kommt es darauf an, die Spannung zu halten und die Zuhörer in den Bann zu ziehen“, betont Uwe Renz.

Die „Finlandia“ von Jean Sibelius ist die heimliche Nationalhymne der Finnen und begeistert mit einer kraftvollen Tondichtung. Zum Schluss spielt das Orchester die 8. Sinfonie in G-Dur von Antonin Dvorak- ein ebenso fulminantes wie würdiges Finale des musikalischen Sommernachtstraums mit der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg.