Jung im Alter, reif im Ausdruck

Dominik Englert aus Waldstetten und die Band A Dangerous Pet gestalten im Rahmen der Oberkochener Jazz Lights am Samstag, 10. März, um 19.30 Uhr auf Schloss Kapfenburg das Konzert in der Reihe „JazzMA – Young stage“.

Mit Saxofon, Klavier und Kontrabass erzeugen A Dangerous Pet ungewöhnlich mitreißende Musik. Daniel Roncari (Saxofon), Apollonio Maiello (Klavier) und Jakob Obleser (Kontrabass), Freunde und Kollegen seit mehreren Jahren, kommen in diesem Trio zusammen, um das weite Feld der Mischungen ihrer verschiedenen musikalischen Ideen gemeinsam zu erforschen.

Noch jung im Alter, doch reif im musikalischen Ausdruck, verführt das Trio durch den Reiz des ungestörten Moments in der Musik. So beschreiben die drei jungen Jazzfreunde die Grundlage ihrer Kompositionen und Improvisationen.

Percussionistische Vielfalt der Jazz

Abwechselnd mit dem Trio steht Dominik Englert auf der Bühne. Der Waldstettener erkundet auf Marimba- und Vibrafon, mit Trommeln, Body- und Latinpercussion, die percussionistische Vielfalt des Jazz. Englert, 1996 in Schwäbisch Gmünd geboren, erhielt schon mit sechs Jahren Klavierunterricht bei seinem Vater Marcus Englert, 2003, Percussion/Schlagzeug-Unterricht bei Manfred Fischer sowie Ingo Wanner in Waldstetten. Neben ersten erfolgreichen Jugend-musiziert-Teilnahmen spielte er bereits in jungen Jahren in Bands und in der Jungen Philharmonie Ostwürttemberg. 2012 und 2013 erhielt er erste Bundespreise im Wettbewerb Jugend musiziert. Seit 2016 studiert Dominik Englert an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart. Zudem leitet er den Chor der Musical-Kids in Schwäbisch Gmünd und spielt in weiteren Formationen mit.

Das Programm der 28. Jazz Lights im Überblick

Freitag, 9. März, 20 Uhr, Hammerschmiede Königsbronn: Hundred Seventy Split.

Samstag, 10. März, 15 bis 17 Uhr, Präsentationszentrum Leitz Oberkochen: Gitarrenworkshop „The Art of Improvisation“ mit Siggi Schwarz. 19.30 Uhr, Schloss Kapfenburg: Jazzma - Young Stage mit Dominik Englert und A Dangerous Pet.

Freitag, 16. März, 19.30 Uhr, Carl-Zeiss-Kulturkantine Oberkochen: Dieter Ilg Trio B-A-C-H und Axel Schlosser.

Sonntag, 18. März, 11 Uhr, Werkhalle Leitz Oberkochen: Iris & Friends.

Karten: www.jazzlights.de oder SO Optik (Telefon 07364 / 78 50) und Zeiss Forum Shop (Telefon 07364 / 204040) in Oberkochen und bei der Tourist-Information Aalen (Telefon 07361 / 522357).