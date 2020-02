Die Jugend jazzt. Und wie! Davon kann man sich beim 10. Young-Stage-Förderkonzert in Kooperation mit den JazzLights Oberkochen überzeugen. Mit dem „Konstantin Kölmel Project“ und „Luchterhand and Friends“ stehen am Donnerstag, 19. März, um 19.30 Uhr gleich zwei fantastische junge Trios auf der Bühne des Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaals auf Schloss Kapfenburg..

Der Jüngste ist 15, der Älteste 17 Jahre als – und doch haben die Jungs von Luchterhandt & Friends bereits jede Menge Erfahrung. Allesamt Mitglieder der Bigband der Musikschule Heidelberg, gründeten sie vor drei Jahren ihr eigenes Trio.

„Jugend jazzt“ war das Ziel von Julius Luchterhandt (Klavier), Paulo Höhnen (Bass) und Yul Köhler (Schlagzeug). Die drei jungen Musiker gewannen mit raffinierten Arrangements den Landeswettbewerb Baden-Württemberg. Zeitgenössischer Jazz von Musikern wie Jacob Collier, Jaco Pastorius oder Marcus Miller ist dabei der Ausgangspunkt des Trios, das bei der Bearbeitung Freiraum für Improvisation mit rhythmischen Überraschungen lässt.

Justin Zitt (Klavier), Konstantin Kölmel (Schlagzeug) und Jakob Bänsch (Trompete), das ist der Kern der Formation Konstantin Kölmel Project. Die drei Musiker sind allesamt Jungstudenten im Fach Jazz an der Musikhochschule Stuttgart und ehemalige Mitglieder des Förderprogramms JazzJuniors Baden-Württemberg. Neben modernen Titeln von Till Brönner oder Thomas Siffling über Klassiker wie Miles Davis, hin zu Fusion-Jazz von Snarky Puppy oder Herbie Hancock spielt das Trio eigene Kompositionen. In ihren Songs vermischen sich Einflüsse aus Jazz, Funk und Worldmusik zu einem modernen Hybrid. Hybrid ist daher auch der Name ihres Debütalbums, mit dem sie momentan auf Release-Tour sind.