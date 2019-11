Jugend musiziert: Anmeldungen noch bis zum 15. November

Noch bis zum 15. November ist eine Anmeldung zum Musikwettbewerb „Jugend musiziert“ 2020 möglich. Der Regionalwettbewerb Ostwürttemberg findet vom 24. bis 26. Januar 2020 in Heidenheim und Waldstetten statt. Anmeldungen nimmt die Regionalgeschäftsstelle Stiftung Schloss Kapfenburg entgegen.

Vorhang auf für „Jugend musiziert“! Die erste Stufe des Musikförderprojekts startet Anfang 2020 mit den Wettbewerben auf Regionalebene. In Ostwürttemberg findet der Regionalwettbewerb in Heidenheim statt. Die Wertung für die Kategorie Drum-Set wird in der Musikschule Waldstetten ausgetragen.

Anmeldungen für die Region Ostwürttemberg sind ab sofort bis zum 15. November möglich. Beim aktuellen Wettbewerb sind folgende Wertungskategorien ausgeschrieben: Solowertung: Klavier, Harfe, Gesang, Drum-Set (Pop) und Gitarre (Pop). Ensemblewertung: Bläser-Ensemble, Streicher-Ensemble, Akkordeon-Kammermusik und Neue Musik.

Das Abschlusskonzert mit den Preisträgern des Regionalwettbewerbs findet dann am 9. Februar in der Waldorfschule Heidenheim statt.

„Jugend musiziert“ ist Deutschlands größter Musikwettbewerb für Kinder und Jugendliche. Er wird jährlich in drei Stufen – auf Regional-, Landes- und Bundesebene – durchgeführt. Bewertet werden die Teilnehmer, die mit ihrem Instrument oder Gesang in Solo- und Ensemblewertungen auftreten können, von einer Jury aus Fachleuten für die jeweiligen Instrumente.