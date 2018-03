Lauchheim-Hülen (an) - Sie sind die weltweit erste und einzige Resident-Bigband eines international renommierten Clubs: die Jazzrausch Bigband, die seit drei Jahren zum Harry Klein in München gehört. Die Bigband wird die Zuschauer auf den Auftritt von LaBrassBanda am Mittwoch, 25. Juli, beim Festival Schloss Kapfenburg vorbereiten.

Die Musiker der Bigband verstehen es wie kaum ein anderes Ensemble, den Kosmos zügelloser Kreativität mit den hohen Ansprüchen des urbanen Nachtlebens zu vereinen.

Ihre Live-Bigband-Techno-Shows sind eine musikalische Kernschmelze, in der die epochale Bigband-Klanggewalt auf die Authentizität eines House- und Techno-Clubs trifft. Ihre Musik befeuert die klaren Strukturen und fetten Sounds elektronischer Clubmusik mit der kreativen Tiefe des Bigband Jazz.

Und daher längst nicht mehr nur im Club zu erleben. Der Konzertplan des jungen Münchner Profiensembles umfasst mittlerweile über 90 Konzerte im Jahr und führte sie unter anderem an das Lincoln Center in New York, die Philharmonie in München, das Chiemsee Summer Festival oder das Jazzfestival in St. Moritz.

Beim Festival Schloss Kapfenburg kann man die Jazzrausch Bigband mit dem aktuellen Programm „Dancing Wittgenstein“ am 25. Juli als Support von LaBrassBanda erleben.