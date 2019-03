Was für ein wuchtiger, beeindruckender Start in die 29. Jazz Lights: Die Talking Drums, 21 Schlagzeugstudenten und -absolventen der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst Stuttgart, haben mit unzähligen Schlaginstrumenten den ausverkauften Trude-Eipperle-Rieger-Konzertsaal auf Schloss Kapfenburg bis in die letzte Ecke mit Beats gefüllt.

Man sagt, dass Schlagzeuger auf allem, was rumliegt, Musik machen können. Und wenn mal nichts rumliegt, trommeln sie auf sich selbst herum. Auf der Bühne des Konzertsaals lag am Donnerstagabend auf jeden Fall viel rum: jamaikanische Steeldrums, japanische Fasstrommeln, Klanghölzer, Congas, Djembes, Marimba- und Vibraphone, Rasseln, Becken, und, und, und... Und alle können reden – daher der Bandname.

Wer so ein breit gestreutes Musikverständnis hat, der holt sich auch sein Programm aus der ganzen Welt, aus allen Epochen. Von Bach bis Zappa, von Japan bis Kuba, aus dem 17. Jahrhundert und aus der Gegenwart, Marching Bands und Klagelieder.

Bach kombiniert mit Stockhausen

Beispiel gefällig? Schon im dritten Stück mixen die Studenten der beiden Studiengänge Klassik/Orchester und Jazz/Pop Karlheinz Stockhausens „Fische“ mit einer Fuge von Bach – und heraus kommt Jazz. Oder ganz zum Schluss: Frank Zappas „The Black Page“ – mit einem Aufsehen erregenden Maik Merle am Drumset. Das klang tatsächlich nach Zappa, der ja eigentlich lieber der die große Rockinstrumentierung bevorzugt. Mindestens so packend war das letzte Stück vor der Pause, „Marimba Spiritual“ des japanischen Komponisten Miki Minoru. Hyeji Bak und Nozomi Hiwatashi an Marimba- und Vibraphon sorgten für Gänsehaut. Final gab’s dann alle 21 Schlagzeuger gemeinsam auf der Bühne: „The Taste of Korean Drums“ schickte die Besucher nach fast drei Stunden beschwingt vom Rhythmus in die Nacht.

Das alles wäre ganz schön verwirrend gewesen, hätten nicht die beiden Lehrer Eckhard Stromer (Jazz/Pop) und Klaus Dreher (Klassik/Orchester) eloquent, kompetent und sogar mit viel Humor durchs Programm geführt. Und nicht nur das: Dreher steuerte sogar zwei eigene Kompositionen bei, Stromer mischte sich immer wieder selbst unter seine Schüler auf der Bühne.

Unter den 21 Schülern war übrigens auch Dominik Englert aus Waldstetten, der noch vor Jahresfrist an selber Stelle das JazzMa-Young-Stage-Förderkonzert der Jazz Lights bestritten hatte. Er war sogar einer der vielseitigsten Akteure.

Kurzum: ein beeindruckender Abend und eine lehrreiche Führung durch die Welt des Schlagwerks, durch die Rhythmen dieser Welt – getreu dem Motto: The beat goes on.