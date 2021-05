In Röttingen wird das Wasser abgestellt

Im gesamten Gemeindegebiet Röttingen sowie Kahlhöfe muss am Dienstag, 11. Mai, das Wasser abgestellt werden. Grund sind dringend notwendige Umbauarbeiten am Wasserbehälter Röttingen. Das berichtet die Verwaltung. Am 11. Mai kann in der Zeit zwischen 8 und 17 Uhr kein Wasser entnommen werden. Bewohner werden gebeten, bereits vorab die voraussichtlich benötigte Wassermenge für die Toilettenspülung und andere Dinge zu entnehmen.

Weiter bittet die Verwaltung die Bürger, nach Beginn der Wiederversorgung ausreichend Wasser ablaufen zu lassen, mindestens fünf bis zehn Minuten, bis dieses klar und kühl aus den Zapfstellen austritt, um Verfärbungen durch aufgewirbelte Ablagerungen in den Leitungen herauszuspülen.