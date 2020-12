In Lauchheim waren sechs Nikoläuse unterwegs

Als Ärgernis empfinden Einheimische wie Besucher der Stadt die Tatsache, dass mehrere öffentliche Toiletten in Ravensburg unlängst geschlossen worden sind. Nun reagiert die Verwaltung auf die Kritik und macht einige davon wieder auf – zumindest vorübergehend.

In der Ravensburger Innenstadt können derzeit nur drei öffentliche Toilettenanlagen genutzt werden. Sie befinden sich in der Tiefgarage Marienplatz, am Bahnhof und in der Bauhütte am nördlichen Marienplatz.