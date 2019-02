In Lauchheim waren die Narren los

Als Faschingsumzug der Superlative ist der diesjährige in die Annalen der Bettelsacknarren eingegangen: Das schönste Wetter hat am Sonntag einige Tausend Besucher angelockt und 88 Gruppen und Faschingsgesellschaften haben einen der größten Umzüge geprägt, den es in der Stadt je einmal gegeben hat.

Zu den am weitesten angereisten Gruppen zählen die Kinzigtal-Hexen aus Offenburg. Die größte Gruppe waren die Limesnarren aus Pfalheim, die vier Omnibusse geordert hatten, um mit 250 Aktiven nach Lauchheim zu gelangen. Zu den prächtigsten Gruppen zählten die Sechtanarren aus Röhlingen mit rund 150 Aktiven.

(Foto: Franz Mayer)

Für unmittelbar benachbarte Karnevalsvereine, den RCV Reichenbach, den WCV Westhausen, die Narrenzunft aus Waldhausen und die Lippacher Frösche war ein Stelldichein in Lauchheim, ohnehin Ehrensache. Fast alle Gruppen im Ostalbkreis und „Stammgäste“ aus dem schwäbischen Ober -und Unterland haben den dreistündigen Umzug geprägt und sind an drei Stellen der Stadt offiziell von Mitgliedern des Karnevalsvereins Bettelsacknarren begrüßt worden. Am Marktplatz war Vereinsgründer und Altmeister Josef Kurz im Duett mit Bürgermeisterin Andrea Schnele vertreten. Die Bürgermeister empfing im Anschluss an das bunte Treiben das diesjährige Prinzenpaar und die Vorsitzenden der Vereine im Bürgersaal des Rathauses.