Jüngst hat der Erntedankgottesdienst in Röttingen stattgefunden. Franziska Strauß und Maria Graf haben einen Güterzug in der Kirche Sankt Gangolf in Röttingen aufgebaut und mit Garten- und Feldfrüchten, Obst, Gemüse und Eiern sowie weiteren Nahrungsmitteln voll beladen. Pfarrer Matthias Reiner hielt den Dankgottesdienst, den Hans Schweda musikalisch begleitete. Foto: privat