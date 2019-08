Hotelfachfrau und Koch: Auf die erfolgreiche Ausbildung folgt die große Liebe

Mit Geocaches ist es ein wenig so wie mit dem Pilzesuchen: Hat man erst mal einen entdeckt, geht’s bei den Folgenden ein bisschen leichter. In Ellwangen sind allein zehn Schatzkisten in und um die Innenstadt versteckt. In Deutschland, nach den USA zweiter Sieger beim Geocaching, sind es 370 000.

Allzu viel sollte man sich unter den Schatzkisten nicht vorstellen. Meist sind es schlichte Plastikboxen. Manchmal auch kleine Blechdosen, in denen mal Hustenbonbons waren.