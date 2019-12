Hotel-Restaurant Roter Ochsen spendet 1000 Euro für Kinder

Die Familie Groll vom Hotel-Restaurant Roter Ochsen hat jeweils 500 Euro für eine von Pfarrer Pius Adiele unterstützte Kinder-Krankenstation in einem Hospital in dessen nigerianischer Heimat und für die Kindertagesstätte Sankt Maria in Lauchheim gespendet.

„Mit einer Kindheit voll Liebe kann man es ein ganzes Leben lang aushalten“, zitierte Marcel Groll den Dichter Jean Paul. Adiele dankte mit einem „Vergelt‘s Gott“ und dem Versprechen, dass die Spenden in voller Höhe „ohne bürokratische Verluste“ direkt ankämen.