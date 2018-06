Hildegard ist eine Kindergarten-Legende

Bei der Feier ihres 40-jährigen Dienstjubiläum hat Erzieherin Hildegard Frank-Schneider erzählt, wie es früher einmal war im Kindergarten, mit oftmals 50 Kindern in einer Gruppe und auch bekräftigt, dass sie gerne Kindergärtnerin sei.

Das hat sie auch begründet und gesagt, „Kinder sind wie junge Pflanzen, die einer sorgenden und führenden Hand bedürfen“. Viele ihrer Wegbegleiterinnen und Erzieherinnen, die „ihrem Kindergarten“, der Kindertagesstätte Sankt Maria, entsprossen sind und Verantwortliche aus dessen Trägerschaft, an der Spitze Pfarrer Pius Adiele, haben es gehört. Sie ließen ihre Hildegard, wie sie von Groß und Klein in der Stadt genannt wird, hochleben.

Dabei ist Hildegard alles andere als konservativ, was Kindertagesstätten-Leiterin Jutta Hofmann mit einigen Attributen auf sie zum Ausdruck brachte. Dazu zählen Offenheit für hohe Musikalität. Auch ein „wandelndes Lexikon“ zur Geschichte der Kindetagesstätte Sankt Maria verkörpere sie. Sie hat es in ihrem Rückblick bewiesen. Dabei ließ sie wissen, wie sie als Mädchen aus einem dem Kindergarten benachbarten Bauernhof bei der „Schwester Oberin“ vorsprach, erhört wurde, unter ihrer gestrengen Führung nach Regeln der Reutender Franziskanerinnen ein Praktikum absolvierte, dann ihre Ausbildung in Maria Stern in Nördlingen und zurückkehrte an die Stelle, die ihr „seit 40 Jahre Freude macht“.

Und so wolle sie weitermachen, „noch ein paar Jahre“, bis zum Eintritt in den Ruhestand.