Hermann-Hackspacher-Stiftung freut sich über große Spende

Christbäume bringen nicht nur festlichen Glanz ins Haus, sondern auch ein Strahlen in die Augen vieler Menschen. In diesem besonderen Fall durften sich die Vorstände der Hermann-Hackspacher-Stiftung, Alois Diemer, Alfred Hammele und Robert Jakob über die Wirkung von Christbäumen freuen.

Der Erlös aus dem diesjährigen Christbaumverkauf der Stiftung, auch „Christbaumgeld“ genannt, belief sich auf 3000 Euro. Im Rahmen des traditionellen Helferessens im Gasthaus „Hirsch“ in Lauchheim-Röttingen verkündete Alois Diemer stolz diesen Erlös. „Somit erhöht sich der Gesamterlös aus den Verkäufen seit 2011 auf über 22 080 Euro. Jedes Jahr wird das Christbaumgeld zusammen mit den Zinserträgen aus dem Stiftungskapital am Lauchheimer Stadtfeiertag für die Jugendarbeit der Vereine und an besonders fleißige Schülerinnen und Schüler übergeben.

Diemer bedankte sich bei allen Helfern und Vereinsvertretern für die engagierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit. Darüber hinaus bedankte sich Diemer bei den Firmen Ziegelbaur und Utz aus Lauchheim für die Unterstützung beim Verkauf der Christbäume und lud bereits jetzt schon alle Interessierte zum nächsten Christbaumverkauf am 14. Dezember 2019 ein. „Und dann vielleicht auch wieder im Bärengarten“, äußerte die ebenfalls anwesende Bürgermeisterin Andrea Schnele ihre Hoffnung.

Die Gründung der Hermann-Hackspacher-Stiftung geht auf den verstorbenen Wirt des Gasthauses „Zum Bären“, Hermann Hackspacher zurück. Besonders Vereine, die Jugend und verdiente Bürgerinnen und Bürger aus Lauchheim sollten die Nutzniesser seines Nachlasses sein.