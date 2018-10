Herbstsonne begleitet die Wanderer

Heuer feiert die Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins aus Lauchheim ihr 125-jähriges Bestehen. Ein Höhepunkt im Jubiläumsprogramm des Vereins ist der Wandertag des Nordostalbgaus. Fünf landschaftlich reizvolle Rundwanderungen hat der Verein für die Wanderfreunde aus nah und fern organisiert.

Mehr als doppelt so viele Wanderer, als der Verein an Jahren zählen kann, kamen zum Gauwandertag nach Lauchheim. Schon früh am Morgen versammelten sich Wanderfreunde verschiedener Albvereinsgruppen aus der Region in der Alamannenhalle in Lauchheim zum Nordostalb-Gauwandertag. Begrüßt wurden die zahlreichen Gäste vom Vorsitzenden des Nordostalbgaus, Gerhard Vaas und dem Vorsitzenden und Gastgeber der Ortsgruppe Lauchheim des Schwäbischen Albvereins, Rüdiger Backes.

Nach einem ausgiebigen zweiten Frühstück mit Kaffee, Brezeln und Getränken trugen sich die mehr als 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in die Listen mit den angebotenen Rundwanderungen um Lauchheim ein. Das Wanderangebot reichte dabei von anspruchsvollen Strecken mit 14 und 8,3 Kilometern Wanderstrecke bis zur leichten Familienwanderung zur Wildschützhütte des Albvereins Lauchheim entlang eines Naturlehrpfades. Ergänzt wurde das Angebot am Gauwandertag durch eine Stadtführung und Museumstour in Lauchheim mit Altbürgermeister Werner Kowarsch.

Angenehm waren auch die Wanderzeiten. Alle Rundwanderungen starteten etwa um 9 Uhr morgens. Spätestens um die Mittagszeit herum kamen alle Gruppen wieder wohlbehalten zurück zur Alamannenhalle, wo schon das Mittagessen auf die Wanderfreunde wartete. Dabei erwiesen sich die Mitglieder der Ortsgruppe Lauchheim als würdige Gastgeber. Neben einer exzellenten Bewirtung erwartete die Gäste ein unterhaltsames Nachmittagsprogramm mit der Stadtkapelle Lauchheim und einem farbenprächtigen Einmarsch aller teilnehmenden Ortsgruppen des Schwäbischen Albvereins mit Wimpeln und Fahnen. Auch an die jüngsten Teilnehmer hatten die Gastgeber gedacht: Auf der Wildschützhütte des Albvereins erwartete die kleinen Wanderer Wissenswertes rund um die Natur und die Wildtiere.

Aus Anlass ihres 125-jährigen Bestehens hat die Lauchheimer Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins den Gauwandertag des Nordostalbgaus ausgerichtet. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden fünf unterschiedliche Touren angeboten.