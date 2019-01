Haushalt von Lauchheim: Noch ist der Schuldenstand niedrig

Auf einer soliden Basis steht der Haushalt von Lauchheim 2019. In seiner jüngsten Sitzung hat der Gemeinderat die Satzung sowie den Finanzplan mit Investitionsprogramm bis 2022 einstimmig verabschiedet. Der Haushaltsplan umfasst fast 18 Millionen Euro. Sie teilen sich auf 12 795 500 Euro im Verwaltungshaushalt und 5 155 800 Euro im Vermögenshaushalt auf.

Bürgermeisterin Andrea Schnele erläuterte das Zahlenwerk, das sie mit einem Team der Verwaltung erarbeitet hatte, weil die vakante Stelle des Stadtkämmerers erst in den nächsten Wochen neu besetzt wird. Der Haushaltsdebatte kam auch zugute, dass sich der Gemeinderat erst wenige Tage vor der Verabschiedung in einer Klausurtagung mit Einnahmen und Ausgaben der nächsten drei Jahre intensiv beschäftigt hatte. Mit 2,6 Millionen Euro ist die Gewerbesteuer nach dem Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer die zweitgrößte Einnahme. Beide dominieren den Verwaltungshaushalt mit 45 Prozent.

Mit 3,05 Millionen Euro sind Personalausgaben angesetzt, die im vergangenen Jahr 2,84 Millionen Euro betragen haben was Schnele mit höheren Personalkosten in den Kindergärten begründete. CDU-Fraktionsleiter Robert Jakob betrachtete die mit 23,8 Prozent unter einem Viertel der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes liegenden Personalkosten und sagte, sie lägen erheblich unter dem Landesdurchschnitt. Er erwähnte auch die Gewerbesteuereinnahmen, die über dem Landesdurchschnitt lägen, und wertete diese Positionen als gute Haushaltsbasis.

Auch der Schuldenstand, der von 2010 bis 2018 kontinuierlich von 3,57 Millionen Euro auf 1,23 Millionen Euro gesenkt wurde, kam zur Sprache. Durch eine Kreditaufnahme bei der KfW-Bank mache dieser zwar im Haushalt 2019 „einen Sprung nach oben“, sagte die Bürgermeisterin. Er belaste aber nicht erheblich, bedingt durch einen günstigen Zins von 0,34 Prozent gebunden auf zehn Jahre, und sei Bestand einer Rücklage von 1,89 Millionen Euro zum Jahresende. Allerdings, und darüber war man sich auch bewusst, werden die Schulden durch gewaltige Investitionen im Sportstättenbau in den nächsten Jahren wieder auf „mehrere Millionen“ ansteigen.

Mit Robert Jakob (CDU) kommentierten auch Michael Jast (Freier Bürger) und Hans-Peter Wiederspohn (SPD und Unabhängige) ihre gemeinsam „absolvierte Hausaufgabe“, wie die Vorbereitung des Haushalts in der Klausurtagung vom vergangenen Samstag benannt wurde. Einhellig war dabei ihr Dank an die „Regierungsbank“, die Verwaltung, was Robert Jakob modifizierte, indem er an das gemeinsame Wirken erinnerte und den Gemeinderat als „originäres“ Glied der Verwaltung befand.