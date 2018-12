Hülener wähnten sich im Himmel

Dreimal ausverkauft gewesen ist die Dreiakter- Komödie „Was ist da im Himmel los?“ von Carl Slotboom. Mit diesem Stück hat die seit 70 Jahren bestehende Liederkranz-Theatergruppe die Bauernstubenkulisse überwunden und aus einem Wolkenkuckucksheim das Publikum erfreut hat.

Paul Groll hatte diese Kulisse geschaffen, in die zwei Jungspunde Peter (Jochen Weiß) und Hans (Tobias Kinzl) gelangen, nachdem sie bei einem Autounfall das Zeitliche gesegnet haben. Gar nicht gefallen will es ihnen hier, was auch an Verhaltensregeln liegt, die ihnen himmlische Wesen, die „Himmelsschwestern“ unterbreiten. In roten Gewändern und goldenem Haar führen als solche hier Paula (Rita Müller), Fenucia (Sabine von Alkir), Valeria (Luisa Gentner) und Brocatia (Sarah Schneider) das Regiment.

Doch das mildert sich als Elektriker Bertus (Rudi Schneider) durch die Himmelspforte gelangt. Er, bei der Arbeit von einem elektrischen Schlag getroffen, hat seinen Werkzeugkoffer dabei, was himmlischen Installationen zugutekommt. Außer, dass er den Himmelsfernseher auch auf irdische Programme erweitert, entdeckt er schier unendliche Himmelsdeponien von Wein und Bier, ja sogar Schnaps und Zigaretten. Als sich dann der Vorhang zum dritten Akt hebt, offenbart sich die himmlische Gesellschaft als lasterhafter Haufen in einem Trinkgelage. Dazu kommt, dass Hans, statt irdischem Verlangen abzusagen, dieses bei Himmelsschwester Brocatia regenerierte. Und Bertus in Bierlaune befindet „des send ganz nette Mädla do hoba, schad, dass die scho tot send“. Doch, plötzlich, bevor der Vorhang fällt, kommt die Ernüchterung. Die Himmelsschwestern erwachen aus dem „Erdenrausch“ und weisen, gleich Furien, den Dreien die Tür.

Für Koordinierung dieser Turbulenzen sorgten als Souffleusen Anna Hecker und Lara von Alkier und als Maskenbildnerin Manuela Maier.