Von Schwäbische Zeitung

Er soll mehrfach mit einem Messer zugestochen haben: Ein 60-Jähriger steht unter Verdacht, in Ehingen seine erwachsene Tochter schwer verletzt zu haben. Sie war zunächst in Lebensgefahr, ihr Zustand stabilisierte sich aber nach Informationen der Polizei vom Samstag.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen eines versuchten Tötungsdelikts.

Wie die Ermittler am Samstag mitteilten, fanden Beamte die 31-Jährige am späten Freitagabend in einer Grünanlage in der Nähe des Bahnhofs.