Gudrun Gehringer ist neue Rektorin der Lauchheimer Deutschordenschule

Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Schulleiterstelle der Deutschordenschule in Lauchheim wieder besetzt. Gudrun Gehringer, bisher Rektorin an der Grundschule Heidenheim-Reutenen, ist zur Leiterin der Deutschordenschule Lauchheim worden bestellt. Die bisherige Schulleiterin Brigitte Wittenbeck war zum Schuljahresende in den Ruhestand getreten.

Gudrun Gehringer besuchte das Gymnasium in Crailsheim und studierte im Anschluss in Tübingen, Hamburg und Göttingen evangelische Theologie. Als evangelische Diplomtheologin schloss Gudrun Gehringer ihr Studium ab.

An der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd ging sie ihrem Wunsch nach, Lehrerin zu werden. Mit den Fächern Religionspädagogik und evangelische Theologie, Deutsch und Anfangsunterricht startete sie das Studium. Den Vorbereitungsdienst für Grund- und Hauptschulen durchlief Gudrun Gehringer in Herbrechtingen. Nach einigen Berufsjahren an der Bergschule in Giengen, von 2008 bis 2011 als stellvertretende Schulleiterin, wechselte sie als Rektorin an die Grundschule Herbrechtingen-Bolheim. Ab 2014 leitete sie dann die Grundschule Heidenheim-Reutenen. Gehringer ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.