GHV Lauchheim findet Lösung für Weihnachtsmarkt

Der Gewerbe- und Handelsverein (GHV) Lauchheim hat sich zu seiner jährlichen Hauptversammlung getroffen. Neben dem Rückblick auf das vergangene Jahr haben die Mitglieder auch über eine dauerhafte Lösung für den Weihnachtsmarkt diskutiert und verdiente Mitglieder geehrt.

Der Vorsitzende Klaus Ott hatte einige Aktivitäten in seinem Bericht hervorgehoben. So erwähnte er neben dem Besuch beim neuen Mitglied Nord Lock im Neubau auch den Ausflug mit den Handels- und Gewerbeverein (HGV) Westhausen nach Baldern in Schloss und zu den Wallerstein Gardens, sowie die erstmalige Absage des Weihnachtsmarkts aufgrund des starken Regens und Sturms. Daraufhin wurde gemeinsam eine Alternative für den Weihnachtsmarkt erarbeitet, der künftig bei jeder Witterung stattfinden kann. Anschließend wagte der Vorsitzende einen Ausblick auf das kommende Jahr, in dem die Kapfenburgmesse mit dem HGV in Westhausen zu organisieren ist.

Der Kassenbericht von Bürgermeisterin Andrea Schnele fiel trotz des ausgefallenen Weihnachtsmarkts positiv aus. Anschließend wurde David Josua von der Sparkassengeschäftsstelle Lauchheim zum neuen Kassenprüfer gewählt.

40 Jahre nach der Wiedergründung des GHV Lauchheim am 24. November 1978 hat der Verein heute 65 Mitgliedsbetriebe. Nach einer Anekdote aus der Anfangszeit des GHV sagte Adolf Beck, Gründungsmitglied: „Es war gut, was wir damals gemacht haben. Daraus sind über die Jahre auch sehr gute Freundschaften entstanden.“

Anschließend wurden langjährige und treue Mitglieder geehrt. Für 40 Jahren wurden ausgezeichnet: Peter Dolpp (Modellbau Dolpp), Adolf Beck (Elektro Beck), Josef Utz (Utz Paletten), Paul Uhl (Metzgerei Uhl), Josef Walter (Kaminbau Walter), Josef Groll (Roter Ochsen). Geehrt für 25 Jahre wurde Christel Sekler (Bäckerei Sekler).