Gewerbeverein Lauchheim denkt über Fusion mit Westhausen nach

Noch ist es nicht so weit. Aber eine Fusion des Lauchheimer Gewerbe- und Handelsvereins mit dem in Westhausen sei ein durchaus anstrebenswertes, sinnvolles Projekt. Das sagte Vorsitzender Klaus Ott bei der Hauptversammlung in Lauchheim.

Ott ist in beiden Vereinen zu Hause. Sein Betrieb ist im Westhausener Teilort Westerhofen, er selbst ist Vorsitzender in Lauchheim und Ausschussmitglied im Westhausener Handelsverein. Bei der Kapfenburgmesse arbeiten beide Vereine schon seit Jahrzehnten zusammen. Im vergangenen Jahr fand sie in Lauchheim statt, 2020 ist sie wieder in Westhausen.

Ott erinnerte in seiem Rückblick besonders an den Nikolausmarkt. Wenngleich dieser mit einem Minus von 900 Euro abgeschlossen hat, gebe es in der Kasse noch Plus, berichtete Klaus Wendolsky, dessen Kasse Benigna Ziegelbaur geprüft hatte. Der stellvertretende Bürgermeister Robert Jakob dankte dem Verein für das Schaffen von Arbeitsplätzen und den Betrieben für die Gewerbesteuern. 63 Mitglieder aus Gewerbe und Handel seien eine ansehnliche Zahl, befand er. Den Weihnachtsmarkt nannte er „eine hervorragende Plattform für unsere Stadt“.

Bislang gehörte Bürgermeisterin Andrea Schnele dem Vereinsvorstand als Schriftführerin an. Nun ist sie Kassiererin, nachdem VR-Bank-Zweigstellenleiter Thomas Wendolsky sein Amt zur Verfügung stellte. Schriftführerin ist Heide Steiner. Klaus Ott bleibt Vorsitzender, sein Stellvertreter ist Stefan Beck. Im Ausschuss sind Rüdiger Becker, Wolfgang Maier, Bertin Schmid, Christoph Uhl, Rainer Ziegelbaur und Steffen Zühlke.