Mit einem gewaltigen Schlussakkord ist am Samstag das 19. Festival Schloss Kapfenburg zu Ende gegangen. Für diesen Schlussakkord sorgte das Alan Parsons Live Project mit beeindruckendem Progressive Rock.

Ohne Kratzer und Dellen durch die Jahrezehnte

Ohne Kratzer und Dellen hat die Musik des Alan Parsons Projects die Jahrzehnte überstanden. In den späten 70ern, als es noch Schallplatten und so genannte „Konzeptalben“ gab und Liedtitel, bei denen die Hälfte in Klammern stand, da war Alan Parsons zusammen mit seinem 2009 verstorbenen Kollegen Eric Woolfson ein Meister dieses Fachs. Das Edgar-Allan-Poe-Album „Tales of Mystery and Imagination“ oder „I Robot“, die fehlten tatsächlich in keinem gut sortierten Plattenschrank.

Und wer Alan Parsons LPs seit langem nicht mehr raus gekramt hatte, der wird es spätestens nach diesem Konzert tun: „Satisfaction guaranteed“ singt P. J. Olsson in der ersten Zugabe „(The System of) Doctor Tarr and Professor Fether“. „Herrlich versponnen“ hat mal eine Zeitung geschrieben. Ja, in der Tat: Kopfkino an, hier kommt der Zeitgeist der 80er.

Bis es aber schließlich zur Zugabe kam, hatte Parsons mit seiner achtköpfigen Band die gut 2000 Zuschauer auf eine Zeitreise zurück in den Progrock geschickt. Und die Zeitmaschine war bestens ausgestattet: Fünf-, sechstimmiger Gesang, bis zu vier Gitarren und Keyboarder gleichzeitig, viel Synthesizer, ein toller Sound und eine Lightshow, die ihren Namen wirklich verdient. Augen und Ohren war bestens bedient.

Und über allem steht das Mastermind dieser Musik, Alan Parsons, fast wie ein Dirigent. Gerne hält er sich im Hintergrund, die Studios waren stets sein favorisierter Arbeitsplatz. Im Dezember wird er 70, das Glitzerjackett spannt etwas, aber sein intelligenter, aufwendig arrangierter Pompösrock, der hat keine Pfunde angesetzt. Von „Don’t Answer Me“ (hier sang Parsons selbst) vom Album „Ammonia Avenue“ über „Eye In The Sky“ von 1982 als letztes Stück der regulären Spielzeit bis hin zum Hit „Games People Play“ als Zugabe – das war alles ganz nach dem Geschmack des Publikums. „I Robot“ spielte die Band übrigens in fast einem Satz durch.

Zur Band: Parsons, selbst Multiinstrumentalist und auch ein erfolgreicher Musikproduzent, scheint in der Arbeitsplatzbeschreibung die Vielseitigkeit festgeschrieben zu haben. Zum Beispiel Todd Cooper: Sänger, Gitarrist, Saxofonist, auch mal Flötist oder Percussionist. Oder Gitarrist Jeff Pollmann mit einer Hommage an die 80er als Frisur. Oder Schlagzeuger Danny Thompson. Parsons: „Der am härtesten arbeitende Mann auf dieser Bühne.“ Ohne solche Profis ließe sich das Alan Parsons Live Project gar nicht umsetzen.

Jubiläumsfestival startet am 19. Juli 2019

„Seit drei Jahren baggern wir an Alan Parsons herum“, freute sich Festivalchef Erich W. Hacker vor dem Abschlusskonzert, „jetzt hat es endlich geklappt“. Im kommenden Jahr feiert das Festival 20-Jähriges, und man darf gespannt sein, was die Festivalmacher dann noch drauflegen können. Es wird, so viel verriet Hacker jetzt schon, am 19. Juli 2019 mit der Eigenproduktion „in situ 20 - Solo“ beginnen. Karten gibt es ab Herbst.