Gewässerführerin stellt den Biber als Freund des Menschen vor

Der Weltwassertag ist für Gewässerführerin Gisela Müller aus Hülen ein Heimspiel gewesen, bei dem sie mehr als 30 Interessenten durch Lauchheimer Jagstauen geführt hat. Dabei vermittelte sie ihnen Hintergrundwissen zu ökologischem Wasserbau und stellte einem Meister dieser Disziplin, den Biber, als Freund des Menschen vor.

Müller zählt zu den rund 100 Personen in Baden-Württemberg, die als Gewässerführer einen beachtlichen pädagogischen Dienst tun. Schon bei einer theoretischen Einführung in die Lebensweise des Bibers, mit der sie ihre erste Biberführung begann, haben das die Teilnehmer gespürt – vor allem die Kinder, unter denen ein echter „Biberexperte“ war: Linus Koch aus Westhausen. Ihn hat das Biberdasein ein paar Kilometer weiter unten an der Jagst bei Frankenreute so fasziniert, dass er diesem akribisch über ein Jahr lang nachgegangen ist, dazu Nachtkameras installierte und seine Studien bei „Jugend forscht“ publiziert hat.

Keine 20 Jahre sind vergangen, seit der Biber auch an der Jagst wieder heimisch wurde, nachdem das nagende, schwimmende, tauchende und übers Land watschelnde Säugetier 130 Jahre verschwunden war und seine Wiederbesiedlung vor 60 Jahren in Bayern begonnen hat. Eigentlich ist er ein Vegetarier, dem Gräser und Gebüsche am Wasserrand als Nahrung genügen. Dabei durchforstet er Rutengewächs in den Auen, sorgt für Verjüngung und den Fortbestand dieser „Hochwasserbremsen“. Menschen in Baden-Württemberg könnten froh sein, dass an Gewässern Schutzstreifen eingehalten werden müssten, sagte Gisela Müller, denn in der Regel genügten dem Biber diese. Doch wenn zum Beispiel Obstkulturen nahe am Wasser lägen, könnte man diese mit Drahthosen schützen.

Wie Biber-Staustufen Fließgeschwindigkeiten in Gewässern verringerten und so zu natürlicher Hochwasserbegrenzung und Regulierung des Grundwasserspiegels beitrügen, könne auch der Mensch etwas tun, wenn er begradigten Bächen und Flüssen wieder ihren ursprünglichen Lauf gewähre, sagte der ebenfalls in Hülen ansässige Landschaftsarchitekt Andras Walter beim.