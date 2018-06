Gesichter die nachdenklich stimmen

Am 21. September jährt sich der Welt-Alzheimertag. Dies ist für den Vorsitzenden des DRK-Kreisverbandes Aalen, Dr. Eberhard Schwerdtner, Anlass sich mit dem Thema Demenz zu beschäftigen. Im Städtischen Altenpflegeheim Lauchheim eröffnete er die Ausstellung „Gesichtern der Demenz“. Musikalisch umrahmt wurde die Eröffnung durch Elias Opferkuch am Klavier.

Das Altenpflegeheim hat mit dieser Ausstellung einen ungewöhnlichen Schritt gewagt. 11 Bewohner ließen sich fotografieren und ihre Portraits sind bis zum 6. Oktober im Städtischen Altenpflegeheim ausgestellt. Entstanden sind die Bilder im Aalener Fotostudio „First Floor“. Es sind Werke der Fotografin Melanie Pfördtner, die bei der Ausstellungseröffnung über ihre Arbeit berichtete. Dabei hätten ihr die alten Menschen „viel erzählt“ und das oftmals „ganz ohne Worte.“ Allein dadurch wie sie sich ganz natürlich gegeben hätten, mit der Würde des Alters, entstanden aussagekräftige Bilder.

Eberhard Schwerdtner sagte bei der Ausstellungseröffnung, dass die Aktualität der Demenz gesellschaftlich derzeit noch gar nicht ermessen werden könne. Dem Betrachter der Schwarz-Weiß-Portraits kann das Thema bewusst werden. Dabei sieht man, dass hier nicht etwa „kranke Menschen“ portraitiert sind, vielmehr Menschen mit Lebenserfahrung. Es ist die Generation, die Not und Elend während des zweiten Weltkrieges und danach noch bewusst miterlebt hat und ihre Lebensgeschichte ist ihnen „ins Gesicht geschrieben“.

In der heutigen Anti-Aging-Gesellschaft, in der die „Ehrfurcht vor schneeweißen Haaren“ in Vergessenheit zu geraten droht, wir Demenz oftmals als Erkrankung bezeichnet. In den ausgestellten 11 Portraits blicken nicht Menschen „mit Verwirrungen“ auf ihren Betrachter, vielmehr sind es Gesichter die Fragen stellen und zum Nachdenken anregen.