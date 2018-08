Gedenkstele für jüdische Gemeinde in Lauchheim

Der Lauchheimer Bauhof hat in Zusammenarbeit mit dem Hülener Steinmetz Ralf Pokorny in der Höllgasse eine Gedenksäule zur Erinnerung an die frühere israelitische Gemeinde aufgestellt. Die von Lauchheims Altbürgermeister Werner Kowarsch gestaltete Stele erinnert auch an den Antiquar und Buchhändler Isaak Hess (1789 bis 1866), der aus Lauchheim stammt und 1858 das „Amts- und Intelligenzblatt für den Jagstkreis“ übernahm – die heutige „Ipf- und Jagst-Zeitung“.

Die Stele besteht aus dem für die Region typischen gelben Sandstein und stammt von dem historischen Haus Steiner, das um 1800 von der Familie von Isaak Hess erbaut wurde. Das Haus wurde vor einigen Jahren abgebrochen. Mit den Jahreszahlen 1658 und 1922 erinnert die Säule an die israelitische Gemeinde, die in Lauchheim bestand. 1658 hatte der Deutschordenskomtur sechs jüdische Familien in der Stadt aufgenommen, die zuvor aus der Grafschaft Baldern vertrieben worden waren.

Im 19. Jahrhundert zählte die Gemeinde etwa 150 Mitbürger, die damit rund 15 Prozent der Gesamtbevölkerung stellte. In der heutigen Unteren Bleichstraße befand sich die Synagoge, darüber hinaus wurde ein ehemaliger Bauernhof an der unteren Mühle als Gemeinderaum, rituelles Bad und Schulhaus genutzt.

Der bedeutendste Vertreter der israelitischen Gemeinde Lauchheims war der Antiquar und Buchhändler Isaak Hess, den der Altbürgermeister und Heimatforscher Werner Kowarsch als einen „Mann des Wortes“ bezeichnet. Hess war ab 1817 für einige Jahre Vorsteher der Gemeinde und kandidierte sogar als Vorsitzender der jüdischen Gemeinden im damaligen Königreich Württemberg. Der gebürtige Lauchheimer, der später nach Ellwangen übersiedelte (dort ist die Isaak-Heß-Gasse nach ihm benannt), setzte sich unter anderem sehr für die Gleichstellung der Juden sowie für die Pflege jüdischer Waisenkinder ein. 1858 erwarb er mit dem „Amts- und Intelligenzblatt für den Jagstkreis“ den Vorgänger der heutigen „Ipf- und Jagst-Zeitung“, dessen redaktionelle Leitung er an seinen späteren Schwiegersohn Leopold Weil vergab.

Die zunehmende Abwanderung der jüdischen Familien in die größeren Städte führte dazu, dass sich die israelitische Gemeinde in Lauchheim Schritt für Schritt auflöste. Im Jahr 1922 hörte sie schließlich auf zu bestehen. Die letzten sechs jüdischen Bürgerinnen, die in Lauchheim verblieben waren, wurden am 22. August 1942 nach Riga beziehungsweise nach Theresienstadt deportiert und ermordet.