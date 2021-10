Führungen auf Schloss Kapfenburg ab sofort auch in der Wintersaison

Wie war das damals, als Eustach von Westernach Herr des Schlosses war? Was hat der Heilige Sankt Nepomuk mit der ehemaligen Deutschordensfeste zu tun? Woher kommen die seltenen schwarzen Engel in der Hauskapelle und warum steht in jedem Zimmer ein Klavier? Wer Lust auf spannende Geschichten und Anekdoten rund um Schloss Kapfenburg hat, kann jetzt auch in den Wintermonaten an Schlossführungen teilnehmen. Jeden ersten Sonntag im Monat nehmen die Schlossführer Interessierte mit auf eine kleine Reise in die Vergangenheit.

Auch größere Zeitreisen sind möglich – an insgesamt vier Terminen erwartet die Besucher vor der Schlossführung ein dreigängiges Komtur-Menü im Restaurant Fermata.

Zu allen Schlossführungen gehört der Besuch der neuen Dauerausstellung „Narrative Void – 7 Ergänzungen zu Geschichte von Schloss Kapfenburg“ in der Kaplanei. Die Künstlerin Eva Gentner hat unerwähnt gebliebene Geschichten von sieben Frauen, die mit Schloss Kapfenburg verbunden sind, recherchiert und ergänzt die Geschichte mit einem Augenzwinkern um einige Mutmaßungen. Sieben neu geschaffene Artefakte erzählen so von wahren Begebenheiten um die Kapfenburg und hinterfragen dabei Erzähltraditionen, vermeintliches Wissen, das tradierte Frauenbild und ein konstruiertes Geschichtsbild. Die Ausstellung kann ganzjährig nach Anmeldung am Check-In des Schlosses besucht werden.

Für Erwachsene kostet die öffentliche Führung drei Euro, für Schüler unter 16 Jahren zwei Euro. Gruppen, wie Schulklassen oder Vereine, können das Schloss das ganze Jahr unter Voranmeldung besichtigen. Es gelten die Corona-Bestimmungen des Landes Baden-Württemberg.