Als Support zum Abschluss des 20. Festivals Schloss Kapfenburg mit James Morrison am Sonntag, 28. Juli, steht nun das Trio Frontm3n fest. Motto: drei Stimmen, drei Gitarren. Únd sonst nichts.

Peter Howarth, Mick Wilson und Pete Lincoln, das sind Frontm3n. Die drei begnadeten Musiker lernten sich in den 90er Jahren bei ihrer Zusammenarbeit als Sänger und Gitarristen der Band von Sir Cliff Richard kennen, bevor jeder einzelne eine bemerkenswerte Karriere startete: Peter Howarth ist der Sänger der Hollies, Pete Lincoln als Sänger von The Sweet und Mick Wilson lieh 20 Jahre lang seine Stimme der Formation 10cc.

Gemeinsam agiert das Trio seit gut zwei Jahren als Frontm3n. „Auf dem Papier macht das ja erst mal so gar keinen Sinn“, kommentiert Mick Wilson lachend, „The Sweet sind klar anders als The Hollies, die wiederum 10cc so gar nicht ähnlich sind. Das jeweilige Songmaterial ist auch total unterschiedlich. Spielst du allerdings akustisch und kommen Freundschaft, Enthusiasmus und Liebe zur Musik dazu, dann hört sich das Ergebnis so an, als sei alles an ein und demselben Platz entstanden.“

Frontm3n präsentieren beim Festival Schloss Kapfenburg Songs, die jeder kennt und liebt, jedes Lied mit seiner eigenen Geschichte aus der musikalischen Reise der drei Musiker. Fans können sich dabei nicht nur auf Hits der Hollies („The Air That I Breathe“, „He Ain’t Heavy, He’s My Brother“), von The Sweet („Love is Like Oxygen“, „Ballroom Blitz“) und 10cc („I’m Not In Love“, „Dreadlock Holiday“) freuen, sondern auch auf Lieder von Cliff Richard, Roy Orbinson oder Sailor.

Programm und Vorverkauf

Alle Veranstaltungen auf der Festivalbühne sind Open Air. Karten gibt’s unter Telefon 07363 / 961817, auf www.schloss-kapfenburg.de sowie an allen CTS-Vorverkaufsstellen.

Karten sind noch erhältlich für: Wincent Weiss (Dienstag, 23. Juli, 20.30 Uhr), Erste Allgemeine Verunsicherung (Mittwoch, 24. Juli, 20.30 Uhr), Katie Melua & Band, Paradisia (Freitag, 26. Juli, 20.30 Uhr), James Morrison (Sonntag, 28. Juli, 20.30 Uhr).