Frische Luft und Desinfektion für Lauchheimer Kindergärten

Bürgermeisterin Andrea Schnele hat bereits früh in der Pandemie erkannt, dass speziell vulnerable Gruppen, aber auch alle anderen Personen neben den bestehenden Schutzmaßnahmen zusätzlichen Schutz und besondere Maßnahmen benötigen. Der Anspruch von Bürgermeisterin Schnele war ganz klar: „Den Infektionsgefahren vorzubeugen, wo es nur geht“. Daher hat die Stadt Lauchheim die Kindertagesstätte Kolibri und den Kindergarten Regenbogen mit Desinfektions-Verneblern ausgestattet.

Durch die gute Vernetzung innerhalb der in Lauchheim angesiedelten Unternehmen ergab sich der Kontakt zur Firma Neapure, die sich der Produktion eines biologischen und zertifizierten Desinfektionsmittels und der damit verbundenen Anwendungen verschrieben hat. „Die Technik stammt ursprünglich aus der Trinkwasserdesinfektion“, erläutert Geschäftsführer Jürgen Kiener. „Eine hochwirksame Lösung auf mineralischer Basis wird über ein Vernebelungsverfahren so in die Luft abgegeben, dass ein kompletter Raum viren-, bakterien- und auch pollenfrei wird – und zwar auf allen Flächen und in der Luft“, so Kiener.

„Wir finden die Desinfektionsgeräte sehr gut. Das Empfinden nach der Raumdesinfizierung ist sauber, frisch und rein. Unsere Reinigungsfachkraft hat mir mehrmals rückgemeldet, dass die Handhabung des Gerätes sehr unkompliziert ist und sich gut in den Alltag integrieren lässt“ betont Michaela Schnele, Leiterin des Kinder- und Familienzentrums Kolibri, in dem ein Kaltvernebelungsgerät eingesetzt wird.

Renate Grumptmann, Leiterin des Kindergartens Regenbogen in Lauchheim-Hülen ,ergänzt: „Unsere Reinigungsfachkraft setzt das Gerät immer freitags ein. Es bleiben wirklich wie beschrieben keine Rückstände oder Nässe. Es riecht nach der Reinigung und Durchlüften wirklich frisch.“

Eine weitere wichtige Anwendung werde laut Andrea Schnele durch die Verdunstung des Wirkstoffes über nahezu lautlose Luftreiniger erreicht, zur Reduktion der Viren- und Keimlast in Aerosolen direkt in der Raumluft. Diese Anwendung wird zum Beispiel im Bürgerbüro und in weiteren Büros des Rathauses eingesetzt. Die Bürgermeisterin schildert ihre Erfahrungen: „Ein angenehmer Duft, ich fühle mich ergänzt durch das Lüften sicher und geschützt, und die Handhabung ist sehr einfach. Die Anwendung wird von Besprechungsteilnehmern nicht wahrgenommen und ist nicht störend – einfach toll.“

Neben der Infektionsgefahr durch das Corona-Virus, kann so natürlich auch zum Beispiel Grippe-, Erkältungs- oder Magen-Darm-Ansteckungen vorgebeugt werden. Außerdem wird auch eine eventuelle Pollenlast in Innenräumen gesenkt.