Frauenbund feiert 30. Geburtstag

Seit nunmehr 30 Jahren gibt es den katholischen Frauenbund Lauchheim. Er wurde am 16. September 1987 aus der Taufe gehoben und hat derzeit 80 Mitglieder. Mit einem Gottesdienst in der Sankt-Petrus-und-Paulus-Kirche, den Pfarrer Pius Adiele feierlich zelebrierte, feierte die Gemeinde das Jubiläum.

Der Ambo war mit dem Banner des Katholischen Deutschen Frauenbunds (KDFB) behängt und der Altarraum mit den passenden Blumen geschmückt. „Wir haben für dieses Fest das Gleichnis von der Perle und dem Schatz im Acker gewählt“, sagte Anne Grimm, die Vorsitzende des Frauenbunds: Jede Perle ist wertvoll. Auf einer Schnur gereiht, fügen sich die Perlen zu einer Kette. Sie geben einander Halt. Die Gemeinschaft im Frauenbund ist wie eine Perlenkette. Jede Frau ist wertvoll und bereichernd, sie trägt mit ihren Talenten zu den Aktivitäten bei. So wie die Schnur die Perlen zusammenhält, so sind die Frauen im Glauben verbunden.

Das Evangelium nach Matthäus erzählte das Gleichnis vom Kaufmann, der alles verkaufte, um eine wertvolle Perle zu erwerben. Pfarrer Adiele knüpfte in seiner Predigt an das Evangelium an und erklärte, dass Jesus auf die Erde kam, um die Menschen zu gewinnen wie wertvolle Perlen. Er lobte die Frauen für die Aufgabenübernahme in der Gemeinde und für soziale Zwecke. Sie brächten Lebendigkeit in die Gemeinde. Als Ausdruck der Dankbarkeit legten Frauen Perlen symbolisch für „den Schatz der Nächstenliebe, der Freude, des Betens, des Aufbruchs und Zukunft sowie der gemeinsamen Trauer“ auf den Altar. Im Namen des Kirchengemeinderats gratulierte Beate Heldt dem Frauenbund für 30 Jahre uneigennütziges Wirken und bedankte sich für die vielen Aktivitäten, die von Alt und Jung geleistet werden.

Verband macht sich seit mehr als 100 Jahren für Frauen stark

Im Alten Pfarrhaus versammelten sich die Gäste zu einer geselligen Feier, die von Walter Heldt musikalisch umrahmt wurde. Monika Bernreiter überbrachte die Glückwünsche der Stadt Lauchheim und bedankte sich für das außerordentliche Engagement des Frauenbunds. Rose Schmidt, die stellvertretenden Diözesanvorsitzenden des KDFB und Vizepräsidentin im Bundesverband, freute sich über das stolze Jubiläum von 30 Jahren Frauenbund.

Seit der Gründung des Verbands vor 104 Jahren mache er sich für die Rechte der Frauen stark. Mit dem Glauben als Fundament könnten Frauen viel erreichen und existenzielle Veränderungen voranbringen. Zur Erheiterung der Gesellschaft trug Elisabeth Kuchler lustige Verse eines bruddelnden Ehemannes über den Frauenbund vor. Eine besondere Ehrung wurde im Rahmen der Feierlichkeit der Vorsitzenden von Lauchheim, Anne Grimm, zuteil. Sie erhielt die Ehrennadel in Gold für 30-jährige Vorstandstätigkeit überreicht.