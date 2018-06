Frank Dupree gibt Einblicke

Im März gibt es wieder ein Werkstattkonzert in den historischen Mauern des Schlosses Kapfenburg. Am Sonntag, 4. März, um 11.30 Uhr spielt die Stadtkapelle Kirchheim unter Teck ein Konzert bei freiem Eintritt im Konzertsaal. Am Klavier: Frank Dupree.

Anfang März wird die Stadtkapelle Kirchheim unter Teck ein intensives Probewochenende auf Schloss Kapfenburg verbringen. Anlässlich einer öffentlichen Probe am Sonntag, 4. März, gewährt das Orchester zum Abschluss einen Einblick in sein aktuelles Programm. Es spielt unter anderem „Angels in the Architecture“ von Frank Ticheli, das durch die Bauweise der Bühnenarchitektur des Sydney Opera Houses inspiriert wurde. Auch die „Ouvertüre für Harmoniemusik C-Dur Op. 24“ von Felix Mendelssohn Bartholdy fordert klangliche und kammermusikalische Fähigkeiten, welche nach drei Tagen intensiver Probenarbeit definitiv zu hören sein sollten.

Außerdem steht George Gershwins „Rhapsody in Blue“ in einer Bearbeitung für Blasorchester auf dem Programm. Den Solopart am Klavier übernimmt der aufstrebende Solist Frank Dupree, der 2017 sein international beachtetes Debut mit dem London Philharmonic Orchestra in der Royal Festival Hall in London feierte. Frank Dupree wird selbst auf der Kapfenburg anwesend sein und sich selten wie nie in einem persönlichen Ambiente auf seine virtuosen Finger schauen lassen.

An der Spitze in Deutschland

Die Stadtkapelle Kirchheim unter Teck mit aktuell rund 75 Musikern hat sich seit 1974 kontinuierlich an die Spitze der Vereinsblasorchester in Deutschland gearbeitet. Diesen Status hat die Stadtkapelle anlässlich des internationalen Wettbewerbs „Flicorno d’Oro“ (Italien) 2016 mit einem zweiten Platz in der Höchststufe und als bester deutscher Teilnehmer eindrucksvoll belegt.

Das Programm am Sonntag, 4. März, im Überblick: Richard Wagner „Huldigungsmarsch“, Frank Tichelo „Angels in the Architecture“, Georg Gershwin „Rhapsody in Blue“ mit Frank Dupree am Klavier, Felix Mendelssohn Bartholdy „Ouvertüre für Harmoniemusik C-Dur Op. 24“, David Maslanka „Requiem“ und George Gershwin „Ein Amerikaner in Paris“.

Der Eintritt ist frei. Weitere Infos zur Stadtkapelle Kirchheim unter Teck gibt es unter www.stakakirchheim.de. Mehr zu Frank Dupree auf www.frank-dupree.de