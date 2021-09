Feurig, einfühlsam, nah: Das „Tomasz Kowalczyk Trio“ auf dem Schloss

Am 11. September um 19.30 Uhr kommt das „Tomasz Kowalczyk Trio“ zur Samstags-Soiree in den Konzertsaal von Schloss Kapfenburg. Der Eintritt ist frei.

Der Werdegang des in Berlin geborenen deutsch-polnischen Pianisten Tomasz Kowalczyk stand schon früh unter den Zeichen einer musikalischen Laufbahn: Klavier- und Gesangsunterricht mit sechs Jahren, mit 14 Jungstudium an der Universität der Künste – bereits als Teenager konnte er auf Hunderte von Auftritten in Opern, Konzertsälen und Jazzclubs zurückblicken.

In dieser Phase lernt er auch den jungen Hamburger Drummer Janosch Pangritz kennen, mit dem er 2005 die erste Jugendversion seines Klaviertrios gründete. Mit 20 folgt dann eine plötzliche Kehrtwende - Kowalczyk schmeißt den begehrten Studienplatz am Jazz-Institut Berlin und studiert stattdessen Volkswirtschaft. Später zieht er für einen Job in einer großen Unternehmensberatung nach Hamburg. Sein Klavier nimmt er zwar mit, kehrt jedoch der aktiven Livemusik-Szene für ein knappes Jahrzehnt den Rücken.

Es brauchte Zeit und die Freundschaft zum inzwischen durch Europa tourenden Vollblutmusiker Janosch, um die Musik zu vermissen, die Lust zur Neugründung der Band zu wecken und endgültig den Schritt vom Büro zurück in den Konzertsaal zu wagen. Sie treffen auf den Bassisten Felix Behrendt, der in dieser Zeit überwiegend als Komponist für Film und Fernsehen tätig ist und gleichermaßen die Sehnsucht nach Bühnenluft verspürt.

Die Melange der drei Biographien zündet beim ersten Ton – so knüpft das Trio seit 2018 an die Energie aus der jugendlichen Berlin-Zeit an und erschafft eine Klangwelt voller Expression und Leidenschaft, in der nicht die einzelnen Solisten, sondern vielmehr der unverwechselbare Bandsound als Ganzes brilliert.