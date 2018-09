Feuerwehrnachwuchs zeigt sich in Bestform

Mit Schauübungen hat die Kindergruppe der Freiwilligen Feuerwehr Lauchheim bei ihrer Hocketse am letzten Feriensonntag auf sich aufmerksam gemacht. Dabei haben die Kleinen unter Leitung von Andre Blumenthal und Marita Grundler vor ihren Eltern und Gästen geglänzt und gezeigt, dass sich früh übt, was ein Feuerwehrmann werden will. Was dazu beherrscht werden muss, gab es auch in einem Kinderprogramm, einer Fahrzeug- und Geräteschau und bei Fahrten mit dem Feuerwehrauto zu sehen. Foto: Hubert Stenzenberger