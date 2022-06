Feuerwehrhäuser renoviert: 550 unentgeltliche Arbeitsstunden

Als komplette Einheit mit drei Abteilungen sieht Kreisbrandmeister Otto Feil die Feuerwehren der Stadt Lauchheim und deren Ortschaften Röttingen und Hülen und jede brauche ein funktionelles „Feuerwehrhaus.“ Ein komplett neues ist vor wenigen Wochen in Röttingen eingeweiht worden und in Hülen wie in Lauchheim wurde renoviert. Mit einer kleinen Feier und einer Segnung des Gerätehauses durch Pfarrer Pius Adiele sind die Renovierungen in Lauchheim abgeschlossen worden.

Bürgermeisterin Andrea Schnele erinnerte hierbei an den nunmehr erfüllten Feuerwehrbedarfsplan, zu dem auch die Abteilung Lauchheim mit 550 unentgeltlichen Arbeitsstunden beigetragen habe. In Kooperation von Verwaltung und Feuerwehr sei das geschehen unter maßgeblichem Mitwirken von Andre Blumenthal, bedankte sich die Bürgermeisterin bei ihm. Denn als Bauhofmitarbeiter, Feuerwehrkamerad und Bauleiter sei es ihm gelungen verschiedene Mitwirkende „unter einen Hut zu bringen“ und das in Coronazeiten „wo die Nerven schon einmal blank gelegen sind.“ Das hat auch den Kreisbrandmeister beeindruckt und veranlasst „darüber nachzudenken wie der bewilligte Zuschuss zu der mit 50 000 Euro kalkulierten Maßnahme von 14 000 Euro, auf 20 000 Euro erhöht werden könnte“. Darüber hinaus hat Otto Feil auch Veränderungen in der Gesellschaft angesprochen. Sorge bereite ihm eine hohe „Versorgungmentalität.“ Als Beispiel nannte er Hilferufe, wenn ein Ast auf der Straße läge, anstatt den einfach aufzuheben und an den Straßenrand zu bringen. Zum anderen sei man sich auch nicht mehr bewusst, dass die Feuerwehr Dienst am Nächsten leiste, sagte der Kreisbrandmeister. Und die Bürgermeisterin bekräftigte es mit der Appellation an junge Leute sich in die Gemeinschaft einzubringen. Die Bedeutung der Feuerwehr könne nicht oft genug angesprochen werden, sagte sie. Sie bedachte auch einen Brand, dem vor wenigen Wochen ein älteres Haus in der Innenstadt zum Opfer fiel mit der Appellation: „Nicht die Feuerwehr, sondern die Bürgerinnen und Bürger brauchen ein funktionales Feuerwehrhaus.“

Wolfgang Wünsch, Gesamtkommandant der Lauchheimer Wehren dankte vor allem für Eigenleistungen, auch im Namen des erkrankten Lauchheimer Abteilungskommandanten Fabian Ladenburger mit dem Feuerwehrleitspruch „Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr.“