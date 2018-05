Feuerwehrgruppe „Ipf- und Jagst-Zeitung“ ist auf Silberkurs

Hunderte Feuerwehrfrauen und -männer aus dem Ostalbkreis machen sich derzeit fit für die Abnahme der Feuerwehrleistungsabzeichen. Die Ipf- und Jagst-Zeitung übernimmt zum Anlass ihres 200-jährigen Jubiläums die Patenschaft für eine Leistungsgruppe aus der Region. Feuerwehrangehörige aus Lauchheim, Bopfingen und Westhausen trainieren für die Abnahme des Feuerwehrleistungsabzeichens in Silber.

Seit Ende März übt das achtköpfige Feuerwehrteam rund um den stellvertretenden Gesamtkommandanten der FFW Lauchheim, Andre Blumenthal, für die Abnahme des Feuerwehrleistungsabzeichens in Silber. Ende Juni finden die Prüfungen in Schwäbisch Gmünd statt – beinahe mitten in der Stadt. „Das ist doch mal ganz was anderes. Da bleibt doch der eine oder andere Fußgänger bestimmt einmal stehen und schaut dabei zu. Da ist die Motivation, einen guten Eindruck zu machen, besonders hoch“, meinte Blumenthal.

Geübt werden standardisierte Rettungsabläufe. Das sichere Beherrschen einzelner Rettungs- und Unfallszenarien ist letzten Endes Voraussetzung dafür, um eines der begehrten Feuerwehrleistungsabzeichen in Bronze, Silber oder gar Gold zu erlangen. „Die Feuerwehrausbildung schafft ein sicheres Fundament für reale Einsätze. Solche Leistungsübungen dienen dazu, durch intensives Training die später notwendige Sicherheit im Einsatz zu erlangen“, erklärt Blumenthal den Sinn und Zweck dieser Übungen.

Gemeinsames Training stärkt Vertrauen und Kameradschaft

Die Abnahme des Feuerwehrleistungsabzeichens findet im Ostalbkreis einmal im Jahr statt und ist freiwillig. „Wir empfehlen jedem unserer Feuerwehrkameraden, diese Möglichkeit zum Erwerb des Leistungsabzeichens wahrzunehmen“, so Blumenthal. Denn neben dem praktischen Hintergrund stärkt das gemeinsame Training die Kameradschaft und das Vertrauen untereinander. „Nur wenn jeder weiß was seine Aufgaben sind, läuft es im richtigen Einsatz wie geschmiert und darüber hinaus auch sicher ab“, so Blumenthal.

Das Übungsszenario ist in den Richtlinien zum Erwerb des Feuerwehr-Leistungsabzeichens Baden Württemberg klar definiert: „Löscheinsatz mit Wasserentnahme aus offenem Gewässer sowie technischer Hilfeleistungseinsatz einschließlich Rettung einer Person und Erste Hilfe“. Und das Ganze geht noch auf Zeit.

„Nach spätestens 280 Sekunden muss das erste Rohr Wasser haben und die Fallklappe, die das Feuer simuliert, gefallen sein. Nach weniger als 480 Sekunden muss die gesamte Übung beendet sein“, sagt der Gesamtkommandant der FFW Lauchheim, Wolfgang Wünsch, der mit der Stoppuhr die Einhaltung der vorgegebenen Zeit überprüft.

Im Team herrscht eine gelöste Stimmung. Die Einsatzbereitschaft und Motivation stimmen hundertprozentig. Schon die ersten Sekunden zeigen, dass die Feuerwehrfrauen und -männer die Abläufe beherrschen. „An der Zeit müssen wir aber noch etwas arbeiten“, mahnt Blumenthal. Trotzdem ist der stellvertretende Kommandant sehr zufrieden mit der Leistung seines Teams.

Besonders beeindruckt zeigt er sich von der Disziplin der Feuerwehrleute, die regelmäßig bei den Übungen anwesend sind. „Die machen das alles in ihrer Freizeit“, gibt Blumenthal zu bedenken. Fazit: Die „Ipf- und Jagst-Zeitungs“ Leistungsgruppe ist motiviert bis in die Haarspitzen, ihre Mitglieder verstehen sich untereinander prima. Das Ziel, das Feuerwehrleistungsabzeichen in Silber, rückt mit jeder Übung in immer greifbarere Nähe.