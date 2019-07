Festumzug rundet Kinderfest ab

Die Stadt Lauchheim hat am Donnerstag den traditionellen Stadtfeiertag begangen. Neben dem gemeinsamen Kirchgang mit der Bürgerwehr hat es mittags seit langem Mal wieder beim Kinderfest einen Festumzug gegeben. Das ist bei den Besuchern gut angekommen.

Angeführt von den „Sieben Zwergen“ des Waldkindergartens, begleitet von Eltern und Erzieherinnen, flankiert von Schülern und Schülerinnen der Deutschordensschule, zogen Kinder der Kindergärten Lauchheim, Röttingen und Hülen durchs Stadttor zum Marktplatz.

Dort waren schon viele Menschen versammelt, die den Stadtfeiertag am Morgen mit traditionellem Kirchgang und Totengedenken begonnen hatten. Seit jeher erbitten die Lauchheimer am Namenstag ihres Stadtpatrons, des heiligen Bischofs Ulrich von Augsburg, dessen Fürsprache. Als „Mittler um Gottes Segen für unsere Stadt“ tun wir das, sagte Pfarrer Pius Adile. In Fürbitten bekräftigten es die Stadträtinnen Monika Bernreiter, Claudia Gerken und Bürgermeisterin Andrea Schnele. Pfarrerin Damaris Langfeldt von der evangelischen Kirchengemeinde hielt die Ansprache und erläuterte am gleichnamigen Lied wie gut es täte immer wieder ein „Lobe den Herren“ anzustimmen.

Mit einem Trauermarsch gelangte die Gemeinde zum Mahnmal vor dem Stadttor, wo Bürgermeisterin Andrea Schnele der Opfer von Krieg und Gewalt und verstorbener Ehrenbürger der Stadt gedachte. Sie mahnte auch das Festhalten am vereinten Europa an: „Das uns seit über 70 Jahren Frieden und Wohlstand gewährt hat.“ Sie gab auch zu bedenken, dass jeder Einzelne täglich zu Frieden in seinem Umfeld beitragen könne.

Mit klingendem Spiel gelangten die Stadtkapelle, mit Dirigent Jürgen Schenk und Bürgerwehr mit Kommandant Peter Preissler zum traditionellen Frühschoppen auf den Marktplatz. Hier begrüßte Bürgermeisterin Andrea Schnele Ehrengäste, unter ihnen die Bundestagsabgeordneten Margit Stumpp und Roderich Kiesewetter. Die Lauchheimer Bürgermeisterin dankte auch dem Stadtverband für die Bewirtung des Stadtfeiertags und ihrer Mitarbeiterin Elisabeth Höck als „Stadtfeiertagsmanagerin“.

Seit 1993 leitet der ehemalige Rektor der EBR Ellwangen, Jürgen Walgenbach, den Stadtverband für Kultur und Sport und seit 24 Jahren stellt er das Ferienprogramm zusammen. Auch habe er als ehemaliger Lauchheimer Realschullehrer Verbindung zu seiner Schule, der Deutschordensschule als Mitglied des Schulausschusses aufrechterhalten, würdigte ihn Bürgermeisterin Andrea Schnele als sie ihm die Stadtmedaille für besondere Verdienste übergab.