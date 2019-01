Festsaal und Biergarten sollten im Mai fertig sein

In den vergangenen Jahren haben viele Dörfer und Städte landauf, landab ihre Gaststätten verloren. Deshalb ist es für Lauchheim besonders erfreulich, dass derzeit das Goldene Rad umgebaut und im Mai eröffnet werden soll.

Vieles, was sich bei Familie Thamasett im Gasthaus in der Lindenstraße in diesen Tagen ereignet, ist rekordverdächtig. Im August wurde der alte Saalbau abgerissen und an seiner Stelle in nur vier Monaten ein neuer errichtet. Im November war der Rohbau fertig und seither läuft der Innenausbau auf Hochtouren. Dabei wurde darauf geachtet, Altvertrautes zu belassen, zum Beispiel die Gaststube im alten Haus. Ebenso voran gehen die Installationen in Küchen, Schank- und Kellerräumen und dem Sanitärbereich.

Der im Landhausstil für 190 Personen konzipierte Festsaal soll auch von Selbstversorgern angemietet werden können. „Die Flexibilität, den individuellen Wünschen unserer Gäste gerecht zu werden, ist die Voraussetzung für das Gelingen moderner Gastronomie“, sagt Sabrina Müller. Sie ist die Tochter von Eberhard und Gerlinde Thamasett, dem letzten Land- und Gastwirtsehepaar in Lauchheim, wo es zu Beginn der 1950er-Jahre noch weitere fünf Gasthäuser mit Landwirtschaft gegeben hat.

Bernhard Müller, ein Begriff in Kerkingen, der in Lauchheim seine Sabrina gefunden hat, ist ein typischer schwäbischer Schaffer, was dem zügigen Baufortschritt zugute kommt. „Ein Biergarten gehört zu einem Landgasthaus“, sagt er. Auch er soll im Sommer fertig sein. Dazu wollen Sabrina und Bernhard Müller einen Service zum Ausrichten von Feiern und Festen anbieten. Dieser reicht über Gestaltungen von Einladungskarten, Fotobox, Dekorationen und Candybar bis zu Gastgeschenken und Kinderüberraschungen.

Für den Taubenmarkt am Rosenmontag im Gasthaus zum Rad ist vorgesorgt, gefeiert wird im beheizten Schuppen, wo auch Besucher des Faschingsumzugs erwartet werden. Und bald darauf wird es einen Tag der offenen Tür geben.