Festival Schloss Kapfenburg: Tim Bendzko kommt

„Nur noch kurz die Welt retten“: Dieser Song hat Tim Bendzko 2011 über Nacht zum Star gemacht und ein neues Zeitalter in der deutschen Popgeschichte eingeläutet. Am Samstag, 1. August, um 20.30 Uhr ist der Singer/Songwriter Gast beim 21. Festival Schloss Kapfenburg.

Bendzkos Biographie liest sich spannender als mancher Roman – vom Beinahe-Fußballprofi, Theologiestudenten und Auto-Auktionator wurde aus dem Berliner einer der erfolgreichsten Musiker Deutschlands.

Vermutlich sind es gerade diese Erfahrungen, die seine Texte so gut machen. Bendzkos Humor ist berüchtigt, seine Intelligenz verführerisch und seine Lieder erzeugen eine Sogwirkung, der man sich nur schwer entziehen kann.

Der Mann hat lieber Talent als Allüren, weil er weiß was er kann: pop – warm, smart und sehr, sehr intensiv. Mit seiner Musik hat er die deutsche Musiklandschaft in den vergangenen Jahren geprägt wie kaum ein anderer. Er war der erste junge Deutschpoet und bewies, dass deutschsprachige Popmusik aufregend sein kann und die Massen begeistert. So hat er nicht nur der neuen Generation deutscher Singer-Songwriter den Weg geebnet, auch alteingesessene Stars kehrten zu Muttersprache zurück.

Mit „Hoch“ Richtung Fußball-EM

Mittlerweile ist Bendzko freilich selbst ein Star. Zwei Nummer-Eins-Alben, acht Hitsingles, zig Gold- und Platinauszeichnungen, unzählige große TV-Shows und ausverkaufte Konzertreisen sprechen für sich. Auch seine neueste CD „Filter“ schaffte es nach drei Jahren Alben-Pause auf Anhieb in die Top drei der Charts und die Single „Hoch“ wird schon jetzt als EM-Hit 2020 gehandelt.