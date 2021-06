Erstes Konzert seit 20. Oktober 2020: „Ludwig Chamber Players“ spielen auf Schloss Kapfenburg

Im Rahmen des Modellprojekts „Continuo“ kann das Konzert der „Ludwig Chamber Players“ am Donnerstag, 10. Juni, als Sonderveranstaltung mit 90 Gästen stattfinden. Es ist seit Oktober 2020 das erste Konzert auf dem Schloss. Tickets sind ab sofort erhältlich.

Die Ludwig Chamber Players stehen für begeisterte Spielfreude, gepaart mit einer mitreißenden Virtuosität. Das Ensemble hat sich der Kammermusik des 18. und 19. Jahrhunderts verschrieben. Auf dem Schloss stehen unter anderem Werke von Strauß, Schumann und Beethoven auf dem Programm. Die Veranstaltung ist nur im Rahmen des Modellprojekts „Continuo“ möglich, für das die Stiftung Schloss Kapfenburg am Wochenende die Zusage des Landes erhielt, und wird von einem Team der Hochschule Aalen wissenschaftlich begleitet und ausgewertet. Karten für den ursprünglich geplanten Konzertabend haben daher keine Gültigkeit, können jedoch – solange die Kapazität reicht – bei der Stiftung umgetauscht oder zurückgegeben werden.

Alle Teilnehmenden am Konzert benötigen einen negativen Coronatest oder einen Impf- beziehungsweise Genesungsnachweis. Die Kontaktnachverfolgung erfolgt digital mit der Luca-App. „Es wäre wunderbar, wenn wir es schaffen, 90 Menschen zu finden, die so kurzfristig Zeit und Lust haben, an diesem Modellversuch teilzunehmen“, erklärt Akademiedirektor Moritz von Woellwarth. „Dabei steht natürlich der Konzertgenuss im Vordergrund. Die Beteiligten werden nicht einmal bemerken, dass sie Teil einer Studie sind. Mit einer neu geschaffenen Open-Air-Gastronomie im Schlossgarten, direkt neben dem Konzertsaal, kann auch eine Pausenbewirtung getestet werden.“