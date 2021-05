Erich W. Hacker mit der Stamitz-Medaille ausgezeichnet

Der ehemalige Akademiedirektor der Stiftung Schloss Kapfenburg ist vom Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs e.V. mit der Stamitz-Medaille ausgezeichnet worden. Hacker, in den 90er Jahren Leiter der Musikschulen in Waldstetten und Gerstetten, war maßgeblich an der Gründung, dem Aufbau und der erfolgreichen Entwicklung des Proben-, Weiterbildungs- und Kulturzentrum auf Schloss Kapfenburg beteiligt und prägte als dessen Gründungsdirektor bis April 2021 das musikalische Geschehen in der Kultur- und Bildungsregion Ostwürttemberg entscheidend mit. Mit der Stamitz-Medaille zeichnet der Landesverband der Musikschulen Baden-Württembergs Persönlichkeiten aus, die sich um das Musikschulwesen besonders verdient gemacht haben. Benannt ist die Medaille nach dem Musiker Johann Stamitz (1717 bis 1757). Zu den bislang Ausgezeichneten gehören unter anderem die ehemaligen baden-württembergischen Ministerpräsidenten Lothar Späth und Erwin Teufel sowie der Mitbegründer und langjährige Dirigent des Landesjugendorchesters Baden-Württemberg, Christoph Wyneken.