Eltern dienen als Vorbild

Der Landessportverband (LSV) Baden-Württemberg hat den städtischen Kindergarten Kolibri in Lauchheim als ersten Bewegungskindergarten im Ostalbkreis mit dem Zertifikat „anerkannter Bewegungskindergarten“ ausgezeichnet. Zur feierlichen Zertifikatsübergabe haben die Kinder und Erzieherinnen des städtischen Kindergarten Kolibri einen bewegten Einstieg gestaltet, den viele Besucher verfolgten.

Bereits seit zwei Jahren legt der städtische Kindergarten Kolibri auf die Bewegung der Kinder einen besonderen Stellenwert, so sind die Grundpfeiler der Bewegung, Ernährung und Entspannung im pädagogischen Konzept verankert. Täglich finden Bewegungsangebote statt, in allen Bildungsbereichen ist die spielerische Bewegungserziehung ein fester Bestandteil des Alltags. Der Kindergarten kooperiert mit Vereinen und möchte in Zukunft vermehrt die Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern anstreben.

Manfred Pawlita, Sportkreisvorsitzender Ostalb und Präsidiumsmitglied des Landessportverbands Baden-Württemberg, betonte, dass Bewegung nicht nur in Kindergärten, Schulen und Vereinen stattfinden soll, sondern dass Eltern gerade auch im Bereich der Bewegungserziehung für ihre Kinder als Vorbild fungieren sollen.