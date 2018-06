Eine „ereignisreiche Saison“

Der Vorsitzende des Skiclubs Kapfenburg, Hans-Lorenz Sachs, hat bei der Mitgliederversammlung auf ein erfolgreiches und gewinnbringendes Vereinsjahr zurückgeblickt. Auch außerhalb der Wintersaison ist der Skiclub sehr aktiv gewesen.

Im Sommer halfen die Vereinsmitglieder das dritte Mal in Folge beim Lauchheimer Stadtfeiertag mit, im Herbst fuhr man ins Allgäu zum Wandern und im Winter nahm man an einer Führung mit dem Nachtwächter in Aalen teil. Alle geplanten Ausfahrten hätten stattgefunden und sich einer regen Teilnahme erfreut. Am heimischen Hang unterhalb der Kapfenburg fanden leider keine Kurse statt, dennoch hatte der Lift ein paar Tage geöffnet. Die Loipe im Kugeltal wurde gespurt und gut besucht.

Die 15-stündige Ausfahrt nach Lermoos fand zum zweiten Mal statt und war sogar schneller ausgebucht als im Vorjahr. Auch die Familienfreizeit in Kooperation mit dem Rainauer Freizeitclub La Oele fand wieder viel Anklang. Es waren so viele Teilnehmer wie noch nie dabei. Die Sport- und Gymnastikgruppen laufen laut Sachs alle sehr gut.

Tim Fünfgelder bestand die Skilehrerprüfung und erntete dafür die Gratulation des Vereinsvorstands und der Mitglieder.

Bei der diesjährigen Versammlung wurden die Posten des Kassierers und des Skischulleiters gewählt. Als neuer Kassierer wurde Mike Stocker einstimmig gewählt. Der bisherige Skischulleiter Jürgen Robitschko wurde einstimmig in seinem Amt bestätigt.

Insgesamt sieben Mitglieder wurden für ihre 25-jährige Vereinstreue geehrt: Hans Silfang, Brigitte Silfang, Christian Silfang, Nicole Zimmermann, Heike Fünfgelder, Gisela Cyka und Erich Cyka. (ij)