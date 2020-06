Bei einem Einbruch in eine Lauchheimer Gaststätte haben die unbekannten Täter unter anderem eine Zapfanlage gestohlen. Die Täter waren nach Polizeiangaben zwischen Mittwoch, 23.30 Uhr, und Donnerstag, 6.30 Uhr, in das Haus in der Hauptstraße eingedrungen. Neben der Zapfanlage im Wert von rund 450 Euro wurde auch Wechselgeld entwendet. Hinweise auf die Einbrecher nimmt der Polizeiposten Westhausen unter der Rufnummer 07363 / 919040 entgegen.