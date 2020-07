Ein Mal wurde die Traumnote 1,0 vergeben

Jüngst hat die Deutschorden-Schule in Lauchheim ihre Abschlussschüler verabschiedet. Unter dem von den Schülern gewählten Motto „Mit Abstand die Besten“ wurden die Schüler im Rahmen einer feierlichen Zeugnisübergabe entlassen.

13 Schüler erhielten für ihre hervorragenden Leistungen Geldpreise der Hermann-Hackspacher-Stiftung. Jahrgangsbeste war Jule Hecker.

Die Klasse 10b der Deutschorden-Schule in Lauchheim. (Foto: privat)

In kleinem Kreis unter den Hygienevorgaben der Corona-Pandemie verabschiedete Schulleiterin Gudrun Gehringer die Absolventen und bestärkte sie in einer kurzen Ansprache, auch in Zeiten des Abstands Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen. Bürgermeisterin Andrea Schnele, die Elternbeiratsvorsitzende Anette Diemer und Elke Lichtenstein, evangelische Pfarrerin, wünschten den Schülern Glück auf ihrem weiteren Weg.

Folgende Schüler haben die Prüfung bestanden (Preis: P, Belobigung: B):

H9 (Hauptschule): Iliyan Dimitrov, Janis Hoch, Nico Schiller und Jasmin Lehmann.

R10a (Realschule): Leandro Demmerle, Magnus Miske (B), Lukas Schäfer, Elias Seibold (P), Berdan Sezgin, Le Anh Tuan Trán, Simon Waller (P), Marco Winter, Laura Brenner (P), Kaitlyn Frisen, Sophie Kuchler (P), Jacintha Liesch (P), Milena Nötzold (B) und Svenja Schmidt (P).

R10b (Realschule): Alexander Bannert (B), Lukas Bux, Jonas Dolpp (P), Noah Enßlin (B), Pascal Fürst (P), Kai Laib (B), David Neukamm, Aaron Pfitzer, Yannik Rathgeb, Noah Röhrer (B), Lukas Straubmüller (B), Anna Drabek (P), Rebecca Drefs (P), Lizzy Grimmeisen (P), Jule Hecker (P), Jennifer Weiland (P) und Anna Ziegelbauer (B).