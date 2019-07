Ehrenamt wird auf der Kapfenburg gefeiert

Bereits zum zweiten Mal hat der Ostalbkreis den vielen ehrenamtlichen Helfern im Kreis mit einem großen Fest auf der Kapfenburg gedankt. 1245 geladene Gäste waren dort, um das bunte Programm zu genießen.

Die Premiere der Hymne des Ostalbkreises – „Ostalbherz“ – gesungen von den 1245 geladenen Gästen, Klaus Pavel und den Bürgermeisterinnen, Andrea Schnele aus Lauchheim, Sabine Heidrich aus Neuler und Stephanie Eßwein aus Mutlangen, war einer der zahlreichen und emotionalsten Höhepunkte des „Festes des Ehrenamts“. Unterstützt wurden die vier Vorsänger von „Stumpfes Zieh- und Zupfkapelle“, die auch für Text und Melodie verantwortlich sind. Mit Auszügen aus ihrer aktuellen Bühnenshow begeisterten die musikalischen Entertainer das Publikum im Verlauf des Abends nochmal.

Nach der erfolgreichen Premiere im letzten Jahr entwickelte sich auch die zweite Auflage des Ehrenamtsfestes auf der Kapfenburg zu einem unvergesslichen Abend. Mit dem Zitat „Das Ehrenamt ist der Kitt unserer Gesellschaft“ seines Vorgängers Gustav Wabro bedankte sich Klaus Pavel für die unzähligen geleisteten Stunden, ohne die der „Landkreis nicht funktioniert“.

Vorgeschlagen wurden die geladenen „Ehrenämtler“ von den Rathäusern ihrer Heimatgemeinden, denen ein Kontingent an Eintrittskarten zur Verfügung gestellt wurde. „Wir haben 1245 Plätze. Wenn, wie geplant jedes Jahr andere ehrenamtlich Tätige hier auf der Kapfenburg sind, sind wir in 32 Jahren durch“, scherzte Pavel. „Eine Vielzahl davon ist nicht einmal in Vereinen organisiert, sondern hilft einfach so, weil Hilfe gebraucht wird“, brachte er seinen Respekt zur Geltung.

Perfekt moderiert wurde der Abend übrigens von Landrat Klaus Pavel. Neben einem hochklassigen Programm wurde sogar an die übliche Überziehung gedacht. So verzichteten sogar die politischen Vertreter des Ostalbkreises Norbert Barthle, die Bundestagsabgeordneten Margit Stumpp, Leni Breymeier und Roderich Kiesewetter sowie der Landtagsabgeordnete Winfried Mack auf ihren Part und überließen die Bühne lieber Klaus Pavel und den Künstlern.

Darunter auch die amtierenden Vize-Weltmeister die Aalener Urban-Dance-Formation „KeraAmika“ und die „DG´s“, die „Dance and Gymnastics“ des TSV Lorch, die dieses Jahr Deutschland auf der Weltgymnastrada vertraten. Vor allem die Auftritte der beiden Formationen dürften den Besuchern noch lange in Erinnerung bleiben.

Nach einem Intro des Cello-Orchester „Celikatessen“ folgte eine ebenfalls von den „Celikatessen“ begleitete tänzerische Darbietung die ihresgleichen sucht. Nach einer „Respektssekunde“ bedankte sich das Publikum mit tosendem Applaus – ein würdiger Abschluss eines denkwürdigen Abends.

Ganz anders der Auftritt der „DG´s“, die, aus Gummiknochen bestehend, temporär Gesetze der Schwerkraft außer Kraft zu setzten schienen. Auch hier zeigten sich die Anwesenden beim Applaus begeistert.

Gleiches galt für den Auftritt des Percussion Ensemble der Musikschule Waldstetten, zu dem einige „Jugend musiziert“-Bundessieger gehören. Oder das Inklusive Duo „The Sixteens“. 1996 vom blinden Geigenspieler Jörg Seibold und Gitarrist Ralf Friton gegründet, rockten sie als Trio die Kapfenburg mit ihrer Mischung aus Folk, Country und Klassiker der Rock- und Popgeschichte.

Zünftig eröffnet wurde der Abend vom Seniorenblasorchesters des Ostalbkreises. Es folgten der Liederkranz Hülen sowie die Adelsmannsfelder Mädels von „Young Voices“, die das Publikum ebenso verzauberten wie Magier Manuel Wolf mit seinen Tischzaubereien. Aquarellmaler sowie die VHS-Papparazzi rundeten das Programm ab.

Bliebe noch der Auftritt der Bürgermeister zu erwähnen, die sich, eskortiert von der Bürgerwehr Lauchheim, mit gelben Rosen bei ihren „Ehrenämtlern“ bedankten.