Die Stadt Lauchheim hat jetzt einen Klimaschutzbeirat

Als Klimaschutzausschuss gegründet im letzten Jahr, hat er sich jetzt in der Gemeinderatssitzung im Röttinger Bürgersaal präsentiert und dabei einen neuen Namen bekommen. Er heißt jetzt Klimaschutzbeirat und will möglicherweise noch vor der Sommerpause in einer gemeinsamen Klausurtagung mit dem Gemeinderat Strategien zur Schaffung einer energieautarken Stadt mit minimalem CO2-Ausstoß erarbeiten.

Konkrete Vorstellungen hierzu hegt Jörg Scholte von Netze BW und stellte dem Gemeinderat Erhebungen über Energieverbrauch und Kohlendioxidausstoß in der Stadt vor. Demnach liegt Lauchheim beim Kohlendioxid mit 5,7 Tonnen pro Einwohner pro Jahr unter dem Landesdurchschnitt mit 8,1 Tonnen und dem Bundesdurchschnitt zwischen neun und zehn Tonnen pro Einwohner pro Jahr.

Bürgermeisterin Andrea Schnele sagte, dass die Verwaltung bereits „klimaachtsam“ unterwegs sei. Zum einen mit der eingeführten Rubrik „Auswirkungen auf das Klima“. Die sei künftig jeglicher Bauentscheidung anhängig und somit in jeder Gemeinderatssitzung, wo es ständig ums Bauen gehe. Zum anderen habe man in der neuen, stellvertretenden Stadtkämmererin Mareike Mahler eine Ansprechpartnerin. Wer also einen Beitrag zum Klimaschutz durch eine Investition an seinem Wohngebäude leisten wolle, zum Beispiel durch Wärmepumpe, Photovoltaik (und) oder Gebäudeisolation, könne sich per E-Mail an klimaschutz@lauchheim.de wenden und werde beraten.

Der Klimaschutzbeirat hat sich im November 2021 konstituiert und drei Arbeitsgruppen gebildet, deren Sprecher dem Gemeinderat Zielsetzungen vorstellten. Wolfgang Wortmann vertritt den Sektor Öffentlichkeitsarbeit und stellte dar, wie seine Gruppe versucht, Sensibilität für Klimaschutz ins Bewusstsein der Bürger zu bringen. Mobilität sei das, was am meisten „die Luft verpeste, wenn das individuelle Automobil als Hauptbeförderungsmittel genutzt werde“, war dem Vortrag von Steffen Kittel zu entnehmen. Das Fahrrad und Elektro-Pendel-Kleinbusse könnten hier Abhilfe schaffen, deutete er an.

„Wohin soll die Reise gehen“ oder „welche Ziele müssen wir uns gemeinsam setzen“, fragte von der Gruppe „Erneuerbare Energien“ Oliver Dier den Gemeinderat. Erst wenn man sich darüber einig sei, könnten konkrete Planungen zum Beispiel Ausweisung von Flächen für Photovoltaik- und Windkraftanlagen, beginnen.