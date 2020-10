Die Stadt Lauchheim boomt – auch finanziell

Mit 4,75 Millionen Euro haben die Gewerbesteuereinnahmen des Jahres 2019 die des Jahres von 2018 um 1,36 Millionen übertroffen. Das hat Lauchheims Bürgermeisterin Andrea Schnele in der Gemeinderatssitzung im Bürgerhaus „Alte Schule“ in Hülen veranlasst, von einem Rekordjahr zu sprechen.

Stadtkämmerin Vanessa Wille und Praktikantin Mareike Mahler trugen dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2019 vor. Demnach ist der Vermögenshaushalt um 2,36 Millionen Euro gewachsen.

Allerdings hat ein aufgenommener Kredit von 1,5 Millionen Euro die Pro-Kopf-Verschuldung von bislang 258 Euro pro Einwohner auf 500 Euro pro Einwohner erhöht. Das liegt laut Kämmerin aber immer noch im Mittel. Rein rechnerisch stehe zum 31. Dezember 2019 eine Rücklage von 8,45 Millionen Euro eine Verschuldung von 2,35 Millionen Euro gegenüber.

Wo das Geld investiert wurde, ist auf der größten Baustelle der Stadtentwicklung im Neubaugebiet Kalvarienberg zu sehen. Dort schießen seit Fertigstellung von Erschließungsstraßen im August 2020 die Häuser wie Pilze aus dem Boden.

Für den dortigen Lärmschutzwall entlang der B29 wurde eine Bepflanzung beschlossen. Sie betrifft auch den Bereich des zur Kalvarienbergkapelle führenden Stationenwegs, wo durch Erschließungen für das Baugebiet Abholzungen erfolgt waren.

Gemeinderat Alois Rettenmaier, selbst Rollstuhlfahrer, sagte: Er sei angesprochen worden anzuregen, die zur Lourdesgrotte führende Rampe etwas flacher zu machen. Seiner Ansicht nach sei das möglich, im Rahmen der vergebenen Bepflanzungen, mit denen auch die Lourdesgrotte entlang der Lippacher Straße eine Eibenhecke erhält. Bürgermeisterin Andrea Schnele sagte: Auch sie habe Anregungen hierzu bekommen. Doch eine Realisierung hierfür sei „technisch kaum möglich.“

Einstimmig erfolgen dann die Vergaben von Gewerken für die im Bau befindliche Mehrzweckhalle an die vom Architekturbüro ermittelten günstigsten Bieter. Das sind: Dachabdichtungsarbeiten für 413 030 Euro an die Firma Duckek aus Laichingen, Metallverglasungsarbeiten für 290 114 Euro an die Firma Bäuerle aus Nördlingen, Trapezblecharbeiten für 53 190 Euro an die Firma Dörflinger aus Heidenheim und Gerüstbauarbeiten für 53 141 Euro an die Firma Rossaro aus Aalen.